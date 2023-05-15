肛門卡住異物！電池、釘書機都有人塞過 護士話你知點處理

民眾肛門內若有卡異物，常常會因為害怕手術或覺得難以啟齒，因而選擇自己嘗試各種方法將異物取出。林琪護士提醒，如果肛門真的有異物，正確處理方法應該是就醫。

高雄一名30歲男子肛門卡異物前往高雄長庚醫院就醫，X光一照發現竟然有一顆電池卡在肛門裡，醫師評估必須全身麻醉進行手術取出異物。沒想到男子卻在術前到廁所自己用掃把挖出電池，導致感染還一度命危。

許多醫療人員在臨床上都遇過肛門卡異物前來就醫的病患，而取出的物品更是五花八門。曾在醫院急診室工作的護理師林琪表示，在急診工作時還遇過有病人坐到釘書機卡在肛門裡，民眾若遇到這些情形應前往就醫，千萬別想著自己處理。

肛門卡異物不只在劇中 現實案例更是層出不窮

台劇《村裡來了個暴走女外科》劇中曾有病患手機卡在肛門裡前往醫院就醫，女主角小劉醫師、住院醫師阿鬼合力夾出病患肛門裡的手機，成為劇中最高收視率的一分鐘。

而現實生活中，肛門卡異物的案例也層出不窮。林琪護理師分享到，在醫院急診工作時也遇過類似案例，病人來急診表示不小心坐到釘書機，結果釘書機卡在肛門裡。

近日，高雄也有一名30歲男子，前往高雄長庚醫院就醫表示體內有異物，一照X光發現肛門內竟有一顆D型電池(大電)，醫師評估認為需要進手術室全身麻醉後才能取出這顆電池。

沒想到術前男子卻突然說要上廁所，並在廁所裡自己用掃把柄挖出電池。但是，電池取出後男子肚子卻愈來愈痛、狂冒冷汗，檢查發現男子腸道破裂，一樣難逃手術，而且術後還因嚴重感染，導致腹膜炎一度命危。