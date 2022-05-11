肛門生膿瘡 小心變瘻管

相對肛門瘻管，痔瘡太過深入民心，以致不少人感到肛門不適時，都以為是痔瘡。肛門瘻管同樣造成患者不少困擾，除坐立難安之外，還會有分泌物流出，令內褲變黃，尷尬萬分。

肛門瘻管是指肛門或者直腸內，與肛周外部皮膚相通的管道，這一般由肛門膿腫演變而成，外科專科醫生劉卓靈指，由肛門膿腫變成肛瘻的發生率約26%至38%，至於發病率為每10萬人有8.6人患病，男性患者比例較高，20至50歲人士較常見。

腺體受阻感染

肛門內有一些肛門腺，其分泌物有潤滑和保護肛門作用，但肛門腺的開口有時會被糞便等異物阻塞，出現感染並形成膿腫，患者會感到肛門長了一個膿瘡。膿腫會到處尋求「出口」，如往皮膚表面潰破，就會形成肛內和肛周外部皮膚相通的管道，即肛門瘻管。劉卓靈補充，「克隆氏症、曾接受電療和癌症患者，都有可能出現瘻管，不過所佔的個案屬少數。」

出血比痔瘡少

患者的肛門周圍會有紅、腫、熱、痛，發炎嚴重可能伴隨發燒、疲倦、打冷震；而肛門瘻管亦可造成肛門疼痛、排便疼痛，令患者坐立不安，同時肛門附近或有肉芽組織增生，日常也會從瘻管流出分泌物，令內褲染黃，並有臭味。至於如何分辨肛門瘻管和痔瘡，劉卓靈表示，「痔瘡常見大便出血，鮮血沾於糞便表面，嚴重甚至噴濺至馬桶；肛門瘻管較少出血，最多只有些少血絲，分泌物會比血多。」

切開瘻管最徹底

醫生會透過麻醉檢查直腸去找出瘻管。較複雜個案亦可先用磁力共振確認瘻管的位置和數量，以及括約肌的影響，再選擇治療方法。劉卓靈解釋，「肛門瘻管切開術會將整條瘻管切開，清膿及讓傷口由底開始愈合，或須數周才完全康復，而這方法的復發風險最低。但如果瘻管是複雜型(例如影響括約肌較多)，切開會有失禁風險的話，就要考慮其他手術方法。泄液線手術會將一條泄液線串入瘻管並於體外打結，有助排膿及刺激周圍組織纖維化，然後定期將泄液線圈收緊，給予足夠時間讓括約肌愈合，至最後脫落和瘻管消失。推進皮瓣手術則用直腸內部組織瓣覆蓋腸道的開口，皮膚一方則會刮除瘻管。亦可考慮括約肌間瘻管結紮、內窺鏡消融術等術式。」

勿用力排便

一般來說，術後同一位置復發風險不大，但仍有可能因其他肛門腺發炎、本身病情較複雜、瘻管分支較多、手術未能找到肛門腺開口，又或特殊細菌感染、術後沒有定期覆診等而復發。預防瘻管方面，劉卓靈認為難以預防肛門腺阻塞，但仍有方法盡量避免，「多喝水及攝取足夠纖維，讓排便暢順；切勿用力排便或收緊肛門；排便後浸暖水或用花灑沖洗保持清潔；若肛門出現膿瘡，宜盡早處理避免變成瘻管。」