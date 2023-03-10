肛門疼痛排便困難 醫生食指摸到腫瘤已是大腸癌二期

醫生呼籲，民眾若出現下腹不適、排便狀況改變等，真的要特別小心，絕對不能輕忽，因為很可能惡性腫瘤已經悄悄生成。

70歲的林先生，近來排便時總覺得肛門痛痛的，合併解便解不乾淨感覺，但並未出現血便、排便習慣、糞便性狀改變等症狀，生活作息一切如常，為了避免家人過度擔心，林先生前往醫院就醫，經醫生進行肛門指診後發現，距離肛門口5公分處有直腸腫塊，且進一步做相關檢查確認為大腸癌第二期。醫生呼籲，民眾若出現下腹不適、排便狀況改變等，真的要特別小心，絕對不能輕忽，因為很可能惡性腫瘤已經悄悄生成。

出現血便問題 提高警覺就醫

大腸癌為台灣十大癌症之首，因為沒有明顯症狀，也被稱為沉默的殺手。根據統計大腸癌多好發於50至80歲之間，為了喚起民眾對自我健康的重視，門諾醫院一般外科醫生楊晉瑞特地前進社區，就大腸癌的症狀、危險因子以及治療方式等進行說明，提醒長輩除了注意自身健康，更要時時檢查自己的糞便，若出現血便、大便形狀、排便習慣改變、下腹不適等症狀應提高警覺盡快就醫。

楊晉瑞醫生表示，大腸癌發生的主要原因除了家族遺傳史，跟平常的飲食、運動習慣有著密不可分的關係，尤其現代人受到飲食西化的影響，高油高鹽再加上纖維攝取不足、缺乏運動等造成排便不規律，一旦出現相關症狀時，通常已罹患大腸癌，因此，除了注意身體所發出的警訊，50至74歲的民眾應善加利用大便隱血測試作篩查，同時建議50歲以上的民眾，每隔3至5年應安排大腸鏡檢查，以利早期發現早期治療。