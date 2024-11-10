肝功能影響大 認識6個肝硬化併發症 及早預防保健康

肝臟是人體重要的器官，不但負責排走毒素，亦有儲存能量及分泌膽汁等等作用，而脂肪肝及炎症等可導致肝臟細胞出現纖維化，嚴重時更可演變成肝硬化，令肝功能受到嚴重破壞，甚至引發併發症，如腹水、肝腦病變、肝腎症候群等，部分更可誘發細胞異變形成肝癌。

肝癌：肝硬化是肝癌的高危因素，患者患上肝癌的風險較常人高很多。

肝癌：肝硬化是肝癌的高危因素，患者患上肝癌的風險較常人高很多。

由肝臟發炎或脂肪肝引起的肝硬化，常見可引起6種常見併發症，包括：

盡早處理脂肪肝

專家指出，隨著脂肪肝的發病率愈來愈高，肝硬化的威脅絕對不能忽視，目前肝硬化的治療主要是控制病情，例如遏止炎症造成破壞，惟尚未有完全治愈肝硬化的方法，末期肝硬化患者雖可透過肝臟移植保命，但尋找肝源十分困難，大部分人也未能等到肝臟便已然病逝。

因此，解決肝硬化的最有效方法是預防，包括盡早處理及控制脂肪肝及肝炎等可引發肝硬化的疾病，才能減低患病的機會。