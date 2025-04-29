肝炎種類｜甲乙丙丁戊邊種最常見？分急性和慢性

肝炎即是肝臟發炎，成因可以是因為酒精、藥物、化學劑和遺傳病等，但由病毒引致的肝炎較常見。肝炎可分為急性和慢性，前者的影響為6個月以下，後者則為6個月以上，部分肝炎可由急性演變成慢性。而病毒性肝炎則分為甲、乙、丙、丁、戊5種類型。

甲型肝炎

甲型肝炎在港流行度不高，每年只有數十至百多宗個案。甲型肝炎病毒可於水中存活達12個月，並在食物中生存數天，所以主要透過不潔飲食傳染，尤其貝殼類海鮮，又或者與患者有密切接觸而受感染。大部分患者可完全康復，但亦有少數會發展成肝衰竭，甚至死亡。康復後一般會終生免疫，並不會變為慢性肝炎。

乙型肝炎

相信是最常聽見的肝炎種類，因為可以發展為慢性肝炎，並增加肝硬化、肝癌的風險，要特別留意。乙型肝炎患者年紀愈小，發展成慢性肝病的風愈高。若有懷疑可接受血液檢驗，根據結果和需要而作治療或者注射乙肝疫苗。由於乙型肝炎可透過血液和性行為傳染，因此不應和其他人共用個人衛生用品如牙刷、鬚刨、指甲鉗等，並採取安全性行為。一般社交則不會傳染，毋須過分擔心。