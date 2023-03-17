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健康
2023-03-17 18:30:59

肝癌存活期延長 6大手術治療點樣揀？

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肝癌

隨著近年治療方式愈來愈多元，晚期肝癌已毋須恐懼，患者平均存活時間亦漸漸拉長至超過兩年。

83歲林先生因腹痛送至醫院急診，發現末期肝腫瘤及血管侵犯，由於年紀及多重內科疾病關係，採取標靶藥物治療，經過18個月後，胎兒蛋白腫瘤指數便恢復正常，且腫瘤明顯縮小，顯見肝癌已達到良好控制。

 

依照肝癌患者疾病狀態 給予不同治療選擇

安南醫院消化內科醫師郭立夫說明，根據研究統計數據，慢性B型肝炎及C型肝炎在現今醫療技術下，已獲良好控制及治療，但肝癌和肝內膽管癌仍為現行癌症發生率前五名，其中又以俗稱肝癌的肝細胞癌為大宗。醫療團隊會依照患者的體力、腫瘤大小、位置、腫瘤數目、擴散範圍等，提供不同的治療選擇，即便嚴重到晚期肝癌了，仍有多元化療法可考慮。

肝癌

肝癌和肝內膽管癌為現行癌症發生率前五名，其中又以俗稱肝癌的肝細胞癌為大宗。

早期肝癌以根除性治療為主 六大手術依患者病況而定

郭立夫說明，早期肝癌仍以根除性治療為原則，並進一步舉例六大類型手術：

  1. 肝葉切除手術及肝臟移植手術：早期肝癌且肝功能良好的病人，治療存活率高且復發率低，肝葉切除手術是主要的治療選擇。若肝功能不佳，則可考慮肝臟移植手術。
  2. 射頻燒灼治療(RFARadiofrequency Ablation Therapy，俗稱電燒)：如果評估身體不宜接受切除手術，且腫瘤數目為3顆以內、每顆小於5公分，便建議採取射頻燒灼治療，經由超音波導引，透過細針穿刺將電流轉化成熱能，把腫瘤細胞組織凝固壞死，達到腫瘤死亡之目的。
  3. 肝臟動脈血管栓塞治療：若腫瘤過於龐大而不適用前兩項手術，則可使用肝臟動脈血管栓塞治療。由於肝癌為透過肝臟動脈供應腫瘤營養，栓塞肝臟動脈的血管可阻止供應養分，使腫瘤自然凋亡。
  4. 標靶藥物治療：通常適用於晚期肝癌、肝功能正常但腫瘤已侵犯到門靜脈，或是已有肝外轉移的患者。但需注意是否有高血壓、腹瀉及手足症候群(手腳皮膚易脫皮)等副作用。
  5. 免疫藥物治療：透過活化及增強患者免疫系統來攻擊癌細胞，進而提升存活率，但可能造成肝炎、肺炎等其他器官功能異常的副作用。雖然副作用發生比率不高，仍須注意治療後的身體變化。
  6. 放射治療：包括光子刀、電腦刀、質子刀、釔90放射線治療，透過高單位能量輻射線照射腫瘤部位，以達到治療效果。
免疫藥物治療 放射治療 肝葉切除手術及肝臟移植手術 射頻燒灼治療 肝臟動脈血管栓塞治療 標靶藥物治療

平均存活期拉長逾兩年 早期發現治療效果佳

郭立夫強調，肝癌仍是早期發現、早期治療效果最好，他以過去晚期肝癌患者為例，因治療選擇不多，平均存活時間通常不到半年；但隨著近年治療方式愈來愈多元，晚期肝癌已毋須恐懼，患者平均存活時間亦漸漸拉長至超過兩年。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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