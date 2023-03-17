肝癌存活期延長 6大手術治療點樣揀？

83歲林先生因腹痛送至醫院急診，發現末期肝腫瘤及血管侵犯，由於年紀及多重內科疾病關係，採取標靶藥物治療，經過18個月後，胎兒蛋白腫瘤指數便恢復正常，且腫瘤明顯縮小，顯見肝癌已達到良好控制。

依照肝癌患者疾病狀態 給予不同治療選擇

安南醫院消化內科醫師郭立夫說明，根據研究統計數據，慢性B型肝炎及C型肝炎在現今醫療技術下，已獲良好控制及治療，但肝癌和肝內膽管癌仍為現行癌症發生率前五名，其中又以俗稱肝癌的肝細胞癌為大宗。醫療團隊會依照患者的體力、腫瘤大小、位置、腫瘤數目、擴散範圍等，提供不同的治療選擇，即便嚴重到晚期肝癌了，仍有多元化療法可考慮。