肝膿瘍竟是感染「這種菌」 同時揪出早期大腸癌病兆

69歲女士，因持續發燒以及食慾不振，在醫院接受電腦斷層掃描診斷出肝膿瘍，細菌培養是克雷伯氏肺炎桿菌，感染控制後，進行大腸鏡的檢查，發現早期的大腸癌，轉介至大腸外科順利完成手術，目前持續在門診監察，健康狀況良好。

克雷伯氏肺炎桿菌引起化膿性肝膿瘍 易帶有大腸病變

臺北榮總感染科林邑璁主任研究發現，因克雷伯氏肺炎桿菌感染而引起化膿性肝膿瘍的病人，很高比例帶有大腸病變。臺北榮總過去13年共有112位化膿性肝膿瘍的病人接受完整大腸鏡檢查，其中有45位(40.2%)病人發現有大腸腺瘤性息肉，12位(10.7%)病人發現有大腸癌，大腸病變的比例相當高。此研究成果已於2024年美國感染症醫學會的年會發表。

克雷伯氏肺炎桿菌引起之化膿性肝膿瘍是台灣很常見的地區性疾病，病理機制目前認為是在腸道移生的克雷伯氏肺炎桿菌移行至肝臟，造成化膿性的病變，使許多不具有肝膽病變的人得到肝膿瘍。至於和大腸癌或腺瘤性息肉有高度關聯的原因，推測可能是肝膿瘍的病人腸道中潛在有異常，故在感染急性期治療病況穩定後，會將每位化膿性肝膿瘍的病人轉介進行大腸鏡檢查，查看是否有大腸黏膜的病灶。