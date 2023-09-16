肝臟20公分腫瘤竟然係大腸癌引起！標靶抗癌存活逾5年

「過往大腸直腸癌晚期患者的平均存活期很難突破2年，患者從罹病到身故的時間之短，往往讓患者與家屬留下深深遺憾。」高雄長庚醫院大腸直腸外科李克釗教授表示：「目前在標靶藥物協助下，存活期已大幅度突破，以我門診的一位65歲老翁為例，其某天發現自己腹部腫大，超聲波掃描看到肝臟有20公分腫瘤，原以為是肝癌，切片檢查才驚覺是原發癌症——大腸直腸癌之癌細胞轉移引起。所幸，今日可先透過標靶藥物合併讓腫瘤縮小，提升手術切除腫瘤的可行性。該患者就是透過精準治療的幫助，擺脫晚期大腸直腸癌陰霾，至今奇蹟似的突破5年存活期。」

李克釗教授表示，大腸直腸癌病程發展速度莫測，從大腸息肉進展成大腸直腸癌，短則1至2年，長則5到10年。且症狀不典型、難察覺，當病人發現身體有異常主動檢查時，大腸直腸癌症往往已經發展到二期以上，甚至是以三期為居多。然而，一旦發展至四期，往往也會伴隨肝臟、肺臟、骨頭等轉移，治療難度提升。

晚期大腸癌已標靶藥配合化療為主要手段 治療前須檢驗癌細胞基因

李克釗教授說，大腸癌晚期患者也毋須灰心，今日的主力治療為標靶藥物搭配化療，建議患者在接受標靶治療前，先檢測癌細胞RAS基因(KRAS與NRAS)，以及BRAF基因是否突變。一旦確認RAS基因未突變，就能在化療療程中，加入人類表皮生長因子受體(EGFR)單株抗體標靶藥物，有望縮小腫瘤大小，提升手術切除的機會。

李克釗教授鼓勵，在標靶治療時代，大腸癌晚期患者平均存活期能夠長達3年，如果轉移腫瘤能夠明顯縮小，經醫師判定可以外科手術切除，平均存活期有望突破5年。以高雄長庚經驗而言，當原發腫瘤跟轉移的腫瘤經治療後都能完全切除，每2位患者就有1位可以存活超過5年。