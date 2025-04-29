股市動盪心跳加速？4件事幫你在波動市中不再心慌慌

近期全球股市都因為美國關稅政策而大幅波動，香港股市亦不能倖免，指數及股價應聲而下，令不少股民心慌不安。台灣研究發現，股市波動會增加心血管疾病發生的機會，若本身患有心血管病的股民，就要做好4件事，包括按時用藥、規律運動、避免捱夜，以及放鬆心情坦然面對，以免被股市上落誘發心臟病。

台灣一名心臟內科醫生發文指出，近期診症時遇到很多因為血壓上升、心律不整的求診者，病發的原因都與經濟環境變化有關，心情不佳下病情都變差了。他更引述當地一項研究，股市震盪會增加4%的急症室求醫，門診醫療費用亦會上升12%，並因為當地人參與股市的比例高，估計約有60%的台灣股市交易是由個人操作，因此當股市大幅波動的時候，便可能對人們的健康帶來明顯的影響。

保持健康助頭腦清醒

面對波動市，專家就叮囑股民謹記「留得青山在，哪怕無柴燒」，即使手持重貨也要冷靜應對，保持身體健康，維持血壓及血糖等指數穩定正常，能幫助保持頭腦精醒，加上充足的睡眠，才可以有足夠的精神分析趨勢，作出最正確的投資決定。

假如本身患有心臟病或高危因素，便應跟從醫囑每日按時用藥控制病情，平日亦要保持規律運動，以促進健康，同時亦要避免捱夜，以免加重心臟負荷，並宜以坦然放鬆的心情對待投資結果，便能避免心臟因為股市動盪而出事。