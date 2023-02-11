肥係百病之源！教你1招健康瘦

37歲的董先生，近年來體重不斷上升，每年健康檢查的異常項目都是血壓、血糖、膽固醇、肝功能指數等，且腰圍變寬有愈來愈高的趨勢。這個月董先生一家三口因感染新冠肺炎在家隔離，負責視訊門診的醫師於線上看診時，主動確認董先生的身高體重，並表示可能要開抗病毒藥；因臃腫身形為肺炎重症高風險群(身體質量指數BMI ≥ 30)，醫師還提醒董先生，康復之後要記得打流感疫苗，因為肥胖者也容易因流感發生重症住院。

肥胖併發症多 常見疾病一次看

新竹臺大分院家庭醫學部張哲瑞醫師表示，與肥胖相關的疾病非常多，包含全身各器官系統病症，如三高(高血壓、糖尿病、高血脂)與心血管疾病如心肌梗塞、心衰竭、腦中風等都在肥胖病友身上較為常見；甚至多種癌症風險也提高，如消化系統癌症如食道癌、胰臟癌、大腸癌、膽囊癌等，以及甲狀腺癌、腎臟癌、子宮內膜癌、乳癌、多發性骨髓瘤等，肥胖病友的風險也多1至2倍。

其他與肥胖相關的疾病，包括胃酸倒流、脂肪肝、退化性關節炎、睡眠窒息症、抑鬱症等。另外，有許多想懷孕的夫妻飽受不孕症所苦，而過重和肥胖會增加男女不孕症之機率約1至2倍；相對的，減重可增加女性自然懷孕與人工生殖的成功率。