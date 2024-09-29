肥唔緊要 研究：運動可以令肥膏變健康啲

運動可以帶來很多健康好處，尤其是肥胖人士，適當的運動有助控制體重，而即使體重下降也能改變皮下脂肪組織結構，因為有研究顯示，體重超標的人只要持續進行阻力運動，可以令儲存脂肪的血管增加，從而提高身體儲存脂肪的能力，最終或可以減少脂肪進入血液循環，以及預防相關併發症發生。

該項由美國一間大學的研究，招募了52名肥胖人士提供皮下脂肪組織進行分析，當中24人持續運動超過兩年，餘下28人則沒有運動習慣。結果發現，有運動習慣的超重人士，脂肪組織有更多血管增生、更高的脂肪儲存能力，也有更多有益的蛋白質和粒線體，而可干擾新陳代謝和引起發炎的膠原蛋白則較少。有關研究已刊載在《Nature Metabolism》。

皮下脂肪組織可以儲存脂質和三酸甘油酯，幫助維持及調節代謝功能，甚至有助提高胰島素敏感及減少胰島素抗阻，但皮下脂肪儲存能力飽和後，脂質就會游走並積聚在器官內外，產生炎症及導致胰島素阻抗，引起糖尿病等肥胖相關併發症。

助避免形成內臟脂肪

研究人員認為，結果反映恆常運動可以促進血管生成，以及提高脂質儲存能力增強，令脂肪傾向儲存在對健康影響較少的皮下位置，而不是積聚在內臟器官，因此鼓勵肥胖人士應該經常運動，令不利健康的脂肪變得較為健康。

他們解釋，皮下脂肪組織可以儲存脂質和三酸甘油酯，幫助維持及調節代謝功能，甚至有助提高胰島素敏感及減少胰島素抗阻，但皮下脂肪儲存能力飽和後，脂質就會游走並積聚在器官內外，產生炎症及導致胰島素阻抗，引起糖尿病等肥胖相關併發症。