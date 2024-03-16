肥胖兼糖尿最易有併發症！糖胖症治療大解析 專科醫生圖解懶人包

根據統計，約8成的糖尿病患者有體重過重或肥胖的問題，而肥胖者也較容易罹患糖尿病。台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊醫生指出，合併糖尿病及肥胖，也就是「糖胖症」的患者，在血糖控制上更為不易，未來出現各種併發症，例如眼睛病變、神經病變、腎臟病變等器官病變，或合併心血管疾病、腦血管疾病等的風險也比較高。

「糖胖症」就是「肥胖」加上「糖尿病」！ 那該如何判斷肥胖的標準呢？世界衛生組織建議以身體質量指數（BMI，Body Mass Index）來衡量肥胖程度，身體質量指數（BMI）= 體重（公斤）/ 身高2（公尺）。根據台灣國民健康署公布，BMI＜18.5為「體重過輕」，18.5≦BMI＜24為「健康體位」，24≦BMI＜27為「體重過重」，27≦BMI＜30為「輕度肥胖」，30≦BMI＜35為「中度肥胖」，BMI≧35為「重度肥胖」。 以身高160公分的人為例，如果體重是61.4公斤，BMI約24，也就是健康體位的上限；若體重是62公斤便屬於過重、達70公斤就是輕度肥胖。

「如果糖尿病患者合併體重過重，未來發生心血管疾病（如冠心病）的風險會增加27%；若為肥胖，風險更會增加49%！」因此李洮俊醫生強調，糖尿病患者須注意體重控制，糖胖症患者更要積極減重降低心血管疾病風險。 克服糖胖症，請你這樣做 糖胖症的治療包括飲食管理、規律運動、藥物治療、充足睡眠。李洮俊醫生說，飲食管理是糖胖症控制的基礎，務必少油、少糖、少鹽，攝取食物的份量也要注意，逐步達到疾病和體重控制的目標。



而糖胖症的最新治療藥物，包含能同達到血糖控制及降低體重的腸泌素GLP-1以及排糖藥SGLT-2。腸泌素GLP-1具有多重機轉，能夠刺激胰島素分泌與抑制升糖素分泌，也能延緩胃排空，並於中樞神經產生飽足感、抑制食慾。排糖藥SGLT-2抑制劑的作用機轉是抑制腎臟回收葡萄糖，讓葡萄糖經由尿液排出體外。李洮俊醫生說，兩者都被證實有助於降低心血管疾病或心血管事件（如中風、心肌梗塞）的發生率及死亡率；在藥物副作用上，使用腸泌素GLP-1可能會有腸胃道不適的狀況，而排糖藥SGLT2抑制劑則可能有高酮酸血症、生殖泌尿道感染的風險。 此外，GLP-1腸泌素是近年來常被討論的藥物，在網路上有很多人以瘦瘦筆或減肥針稱之，李洮俊醫生澄清說明，腸泌素不只在控制體重，更是能在穩定患者血糖的同時，也有助於降低心血管、腦血管疾病的風險。近年來GLP-1腸泌素已有口服的劑型，並獲得第一線適應症，是患者另一個選擇。