肥胖只看BMI不夠！研究：「這些指標」皆應納入考量 2新定義更明確區分患者

一份發表於國際知名期刊《刺胳針糖尿病與內分泌學期刊》(The Lancet Diabetes & Endocrinology)的報告指出，單獨使用BMI作為診斷標準，會把部分BMI不達標，但沒有健康問題的人也歸於肥胖。

衡量一個人是否有肥胖，目前多以身體質量指數 (BMI)作為判斷標準。不過，一份發表於國際知名期刊《刺胳針糖尿病與內分泌學》(The Lancet Diabetes & Endocrinology)的報告指出，單獨使用BMI作為診斷標準，會把部分BMI不達標，但沒有健康問題的人也歸於肥胖，同時提出「肥胖」的新定義，能夠區分出因肥胖而出現併發症的患者，並為他們提供更精準的治療。

研究：以 BMI 診斷肥胖尚有不足 未考慮體脂率和體脂分布 BMI的計算方式，是以成年人的體重(公斤)除以身高(米)的平方，目前許多國家都將BMI超過30定義為肥胖。綜合外電報導，上述報告由全球不同醫學專業的50多名專家所組成的委員會所撰寫。報告指出，以BMI作為診斷標準，僅能測量出一個人是否超重，卻沒考慮到其體脂肪率，可能會出現誤判。例如，像運動員這些肌肉發達的人，往往BMI較高，但實際上體脂肪並不高。 此外，報告進一步指出，使用BMI並無法區分身體不同部位的脂肪分布，而推擠在腰部和內臟周圍的脂肪，則可能導致更高的健康風險。帶領該委員會的倫敦國王學院教授Francesco Rubino就表示，部分人即使被判斷為肥胖，仍能長期保持健康，而有些人則會面對較嚴重的疾病。報告建議，除了BMI之外，應該將腰圍、腰臀比、腰圍身高比、體脂率以及患者的病史皆納入考量，以更全面地了解患者的健康狀況。

將肥胖分兩類 可針對已出現健康問題者精準治療 報告也針對「肥胖」的定義提出兩個新分類，以此進行更明確的區分。「臨床肥胖」(clinical obesity)適用於因過重而影響器官和組織功能，引發心臟病、高血壓、肝臟或腎臟疾病等健康問題的患者，可採用飲食、運動控制，以及肥胖藥物的治療。「臨床前肥胖」(pre-clinically obese)則適用於有患病風險，但目前健康狀態良好的患者。這類患者可持續減肥和定期進行監測，但無須採用過度的治療。 委員會強調，肥胖是一種慢性疾病，可能會對健康造成重大威脅。以上分類能提高診斷的準確性，進而能夠更針對性地為因過重而引發健康問題的患者進行治療，也更具有成本效益。據統計，全球有超過十億人患有肥胖症。根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)的資料顯示，全美符合肥胖標準的成人約佔40%，而使用上述新標準重新區分，其中約20%被劃分為肥胖的人並不符合新定義，另有約20% BMI較低，但有嚴重健康問題的人，則將被歸類為臨床肥胖。目前全球已有超過75個醫學組織支持這項新定義，但何時會被醫學界廣泛採納則仍未知。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】