肥胖糖尿病友注意！ 醫：做到這件事，有望逆轉糖尿病

一位55歲婦人血糖高、體重近70公斤、體脂高達35.4％，在規律服用血糖藥後，糖化血色素持續控制在7.1%，收治該婦人的知名診所家醫科醫生許書華建議調整藥物搭配減重計畫，目前體重59.1公斤，體脂25.2%，糖化血色素5.8%，藥物也已先暫停持續觀察！許書華分享，糖尿病又合併肥胖的患者，若能將體重降低15％1，有望逆轉糖尿病。
許書華提醒，八成糖友同時有過重或肥胖，稱之為「糖胖症」，相較單純的糖尿病更難控制血糖2。且會增加大小血管病變、器官病變風險，包括發生心血管疾病的整體風險會增加27％，肥胖患者之風險更會提高到49％4對於健康的威脅甚大。
糖胖症減重15％更有望逆轉糖尿病
患者要如何擬定減重攻略呢？醫生進一步說明，體重只要降低5至10％，糖尿病、高血壓和高血脂可獲得改善；體重降低15％以上，更有機會緩解糖尿病。
美國糖尿病學會(ADA)2023年起，將「血糖管理與體重控制」調整為糖尿病患者主要的治療目標之一，與器官保護同等重要。許書華醫師解釋，因為肥胖會造成胰島素阻抗，胰島素阻抗也是導致糖尿病的主因之。反之，若減輕體重，血糖會比較穩定、降低併發症的發生！此外，若有多囊性卵巢或退化性關節炎的糖胖症患者，但只要減輕一定程度的體重，就能獲得改善。
從第一線藥物 選擇兼具控糖與降低體重的治療武器
許書華分享，兼具控糖與降低體重的治療藥物以GLP-1腸泌素與SGLT2抑制劑為主，兩者都有助於降低心血管疾病，對腎臟的保護也有效果。
- GLP-1腸泌素 (媒體常稱之為瘦瘦筆、瘦瘦針)：
促進胰島素分泌、抑制升糖素分泌，能夠延緩胃排空，產生飽足感，抑制食慾。但須注意劑量應循序漸進，以免造成腸胃道不適、噁心。
- SGLT2抑制劑 (媒體常稱之為排糖藥)：
排除多餘的糖份，讓糖份隨著尿液排出。患者服用後需多攝取水分，避免生殖泌尿道感染風險。
許書華醫師也補充說明，若要考慮GLP-1腸泌素在一線用藥就使用，過往僅有針劑可供選擇，但最近口服劑型也被放寬可於一線治療。
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