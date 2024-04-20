肥胖糖尿病友注意！ 醫：做到這件事，有望逆轉糖尿病

一位55歲婦人血糖高、體重近70公斤、體脂高達35.4％，在規律服用血糖藥後，糖化血色素持續控制在7.1%，收治該婦人的知名診所家醫科醫生許書華建議調整藥物搭配減重計畫，目前體重59.1公斤，體脂25.2%，糖化血色素5.8%，藥物也已先暫停持續觀察！許書華分享，糖尿病又合併肥胖的患者，若能將體重降低15％1，有望逆轉糖尿病。

許書華提醒，八成糖友同時有過重或肥胖，稱之為「糖胖症」，相較單純的糖尿病更難控制血糖2。且會增加大小血管病變、器官病變風險，包括發生心血管疾病的整體風險會增加27％，肥胖患者之風險更會提高到49％4對於健康的威脅甚大。