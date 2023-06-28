肥胖｜唔食都肥？肥胖人口上升或因基礎代謝降低

食得多、少運動導致身體囤積大量脂肪，就會形成肥胖，繼而損害健康。最新研究就發現，美國及歐洲人的基礎代謝率在30年來持續下降，可能為何兩地的肥胖人口愈來愈多提供了一個解釋。 甚麼是基礎代謝率？ 基礎代謝率即是身體為維持呼吸、血液循環及體溫等重要機能所需的能量，也就是我們就算一動也不動，都需要一定的能量才能保持正常運作，一般佔個人整體能量消耗的六至七成，故此基礎代謝率對於體重有重要影響。

自1990年代一直下降 該項在《Nature Metabolism》公布的研究，分析了歐洲及美國約4,800名成人由1980年代末至今的數據。結果顯示，兩地人士每日的總能量消耗自1990年代開始顯著下降，男性下降約7.7%，女性則降低5.6%。至於基礎能量消耗的跌幅，男性則顯著下降了14.7%，但女性下降的幅度只有約2%。 研究人員指出，其他研究數據亦顯示男女的基礎代謝率有下降趨勢，反映與前人相比，現代人在休息時消耗的能量更少，即使體力活動增加，似乎也未能抵銷相關影響，導致肥胖症愈來愈流行。