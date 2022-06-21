肥胖｜疫情三成人增磅 正視肥胖症

肥胖的定義以BMI和腰圍作指標，香港肥胖學會創會主席、內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣指，「BMI的計算為體重(公斤)÷身高(米)2，亞洲成年人如指數達23至24.9屬於過重，超過25為肥胖。但部分人如健身人士體重也許都高，因此納入腰圍作計算，男性及女性分別以35.4吋和31.5吋為界線，若BMI和腰圍都超標，就會增加共病風險。」

少運動多外賣

香港肥胖學會的調查發現，相較疫情前，36%人體重增加，大部分重了5%至10%，而平均增加了10%體重。究其原因，有37%人在疫情期間減少運動，當中九成人表示減少外出避免染疫，87%人認為戴口罩做運動感不適；運動場所關閉亦佔八成。飲食上，22%人較常叫外賣，15%人較常吃零食，亦是增磅成因。袁美欣續指，「社交距離措施放寬後，部分人未能重拾運動習慣(38%)，反而因疫情放緩把握機會出外用餐(44%)。」

生存機制難消脂

受訪者有不少人具減肥經驗，多達71%，平均試過減肥5次，但51%人很快反彈。受訪者多從飲食(91%)和運動(87%)著手減肥，而78%未曾尋求醫護人員協助。減肥失敗原因，不少人歸咎於意志力不足、懶做運動等，香港肥胖學會主席、外科專科醫生徐俊苗認為「生存機制」才是肥胖元兇，「當減肥時，身體為免熱量攝取減少致死，荷爾蒙就會發生變化，令人增加食慾、減慢新陳代謝，令熱量消耗減少。這些變化可以持續數年，直至體重回復。」