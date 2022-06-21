肥胖｜疫情三成人增磅 正視肥胖症

世衛已定義肥胖為慢性疾病，並可能增加多種共病風險，如二型糖尿病、抑鬱症、癌症、心血管疾病、脂肪肝、退化性關節炎等。但疫情影響下，多達36%人體重上升，而且平均上升10%，香港肥胖學會冀正視肥胖症，患者亦應出現其他共病之前，好好治療肥胖。
肥胖的定義以BMI和腰圍作指標，香港肥胖學會創會主席、內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣指，「BMI的計算為體重(公斤)÷身高(米)2，亞洲成年人如指數達23至24.9屬於過重，超過25為肥胖。但部分人如健身人士體重也許都高，因此納入腰圍作計算，男性及女性分別以35.4吋和31.5吋為界線，若BMI和腰圍都超標，就會增加共病風險。」
少運動多外賣
香港肥胖學會的調查發現，相較疫情前，36%人體重增加，大部分重了5%至10%，而平均增加了10%體重。究其原因，有37%人在疫情期間減少運動，當中九成人表示減少外出避免染疫，87%人認為戴口罩做運動感不適；運動場所關閉亦佔八成。飲食上，22%人較常叫外賣，15%人較常吃零食，亦是增磅成因。袁美欣續指，「社交距離措施放寬後，部分人未能重拾運動習慣(38%)，反而因疫情放緩把握機會出外用餐(44%)。」
生存機制難消脂
受訪者有不少人具減肥經驗，多達71%，平均試過減肥5次，但51%人很快反彈。受訪者多從飲食(91%)和運動(87%)著手減肥，而78%未曾尋求醫護人員協助。減肥失敗原因，不少人歸咎於意志力不足、懶做運動等，香港肥胖學會主席、外科專科醫生徐俊苗認為「生存機制」才是肥胖元兇，「當減肥時，身體為免熱量攝取減少致死，荷爾蒙就會發生變化，令人增加食慾、減慢新陳代謝，令熱量消耗減少。這些變化可以持續數年，直至體重回復。」
抵銷機制減效率
此外，亦有研究指出身體具基礎熱量抵銷機制，不同人士做運動所消耗的熱量不盡相同。做相同運動時，二級肥胖人士的熱量消耗只有體重正常人士的70%，變相較難減脂。如睡眠不足，令食慾減低的瘦素會減少分泌；提升食慾的飢餓素增加分泌，令人更難減肥。徐俊苗表示，「所以減肥失敗未必是不夠努力或意志力薄弱，而是有其他很多因素影響。」
適時尋求協助
如果BMI超過23，便應開始調整生活模式，可向營養師、物理治療師或運動專家求助，適度減少熱量攝取，適量運動，並作自我監測營養、運動量和體重。若BMI達27.5或以上，就可能額外需要藥物治療，甚至手術控制體重，應尋求醫療團隊協助，避免出現共病。香港可用的減肥藥物有不少，當中包含GLP-1荷爾蒙，可延緩食物從胃排出、促進胰島素分泌，以減少飢餓感、增加飽腹感，達到減肥效果。徐俊苗稱，「手術方面以縮胃為主流，切除部分胃去減少容量外，同時可減低飢餓素、增加GLP-1荷爾蒙分泌，有效控制飢餓感，維持減重效果。」