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健康
2024-05-08 15:30:00

肥B唔肥人｜大肚要食兩人份？飲食次序要注意 呢兩樣要最後食

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連詩雅懷孕7個月大曬弗爆纖腰 網民推測生男B

連詩雅大曬7個月孕肚。

除了BB及自己的健康，不少準媽媽在懷孕過程中都很擔心一件事，就是到底如何才能肥B唔肥媽？今次就和大家分享孕期的飲食原則，等大家可以Keep住靚靚！

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除了BB及自己的健康，不少準媽媽在懷孕過程中都很擔心一件事，就是到底如何才能肥B唔肥媽？今次就和大家分享孕期的飲食原則，等大家可以Keep住靚靚！

其實肚內多了一個人，也不需要攝取兩人分量的食物，食太多不但會增加吸收的熱量，導致體重增加，更可能引起妊娠糖尿病及增加分娩難度。所以有營養師提醒，要如何均衡飲食，為自己及胎兒攝取充足的營養非常重要！

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如何才能肥B唔肥媽？

各階段需要熱量不同

懷孕的不同階段中，媽媽需要的熱量也不同，在懷孕初期，即首13周中，其實不需要特別增加熱量攝取，應將重點放在補充葉酸、碘和維他命A等營養上。至中、後期開始，就開始要提高熱量和蛋白質的攝取，也要增加攝取鐵、鋅和奧米加-3脂肪酸等，如果在1327周期間，媽媽的BMI約為18.522.9，只需比懷孕前攝取多200300卡路里；28周起，如BMI繼續維持，就需要多攝取400卡路里。

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飲食的先後次序十分重要！先吃蔬菜瓜果

飲食的先後次序十分重要！先吃蔬菜瓜果

食飯時，建議由蔬菜瓜果類開始吃起，而飯菜則要以清淡、少調味為主，蒸、清炒、湯等也是不錯的煮法！多食蔬果有助補充礦物質、維他命、纖維等，亦有利排便。

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二吃蛋白質

二吃蛋白質

蛋白質包括肉類、奶類、豆製品及魚等，多食可助胎兒發育。懷孕初期、中期和後期的蛋白質建議攝取量分別為每天55克、70克和85，如果攝取過少蛋白質會令嬰兒身型矮小和體重較輕。

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三吃澱粉類、水果類

三吃澱粉類、水果類

澱粉及水果的糖分也比較高，如果在食飯時首先進食，或會因肚餓而食得太多，等有一定飽足感後再食，就可減少糖分的攝取。另外也可以糙米、全麥麵包等取代，減少糖分。

最後就是減少食高糖分的食物，少食較多調味和油鹽的食物，避免水腫及妊娠糖尿。

 

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