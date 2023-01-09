肩痛原來是二頭肌腱炎？兩個動作紓緩問題

肩痛常見的原因是「肩關節夾擊綜合症」，當手臂向兩邊舉起，於60度至20度位置感覺肩峰位置出現痛楚，屬典型的徵狀；可是，如果你的痛楚是出現於手持重物向前舉起，而痛點也較接近肩膊前方，則有可能是二頭肌腱炎。

成因多樣

二頭肌腱炎的成因有可能是寒背等不良姿勢、肩關節不穩定等，亦有可能是與「肩夾擊」一樣是肩袖旋轉肌群太弱，令二頭肌代償幫助關節穩定而超過其負荷。為此有兩個動作可以幫助改善問題，可以放鬆二頭肌，並啟動原有負責穩定肩膊的肩袖肌群、前鋸肌等，以及幫助維持肩部關節的活動範圍。