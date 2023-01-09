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健康
2023-01-09 11:35:21

肩痛原來是二頭肌腱炎？兩個動作紓緩問題

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肩痛

肩痛常見的原因是「肩關節夾擊綜合症」，當手臂向兩邊舉起，於60度至20度位置感覺肩峰位置出現痛楚，屬典型的徵狀；可是，如果你的痛楚是出現於手持重物向前舉起，而痛點也較接近肩膊前方，則有可能是二頭肌腱炎。

 

成因多樣

二頭肌腱炎的成因有可能是寒背等不良姿勢、肩關節不穩定等，亦有可能是與「肩夾擊」一樣是肩袖旋轉肌群太弱，令二頭肌代償幫助關節穩定而超過其負荷。為此有兩個動作可以幫助改善問題，可以放鬆二頭肌，並啟動原有負責穩定肩膊的肩袖肌群、前鋸肌等，以及幫助維持肩部關節的活動範圍。

二頭肌

二頭肌長頭會經過肩峰與肱骨頂之間的狹縫，因此一樣有可能引起類似肩夾擊的徵狀。

主動肩部伸展

  1. 先面向牆站立，舉高肩痛的手，手掌貼牆，手肘保持伸直。
  2. 胸部微微向前壓，至二頭肌、背肌有輕微拉扯感覺。
  3. 與此同時，將肩胛骨的下緣收向身體方向，並且將肱骨(上臂)擠向肩關節，像要將肱骨復位般，但不要將整個肩部下壓。
  4. 維持動作510秒，再慢慢放鬆放下手臂。做36次為一組，做1至2組。
主動肩部伸展

主動肩部伸展

肩部活動範圍練習

  1. 採站姿，手臂向兩邊展開，手掌心向前。
  2. 將兩邊肩胛骨向中間靠攏，伸展肩關節，並將手臂內旋，讓掌心向後。
  3. 然後將雙手進一步帶往身體後方，手臂進一步內旋。
  4. 慢慢將手臂向上擺至最高，同時手掌慢慢轉回向前方。
  5. 手臂繼續向前擺動直至雙手在肩的水平高度呈交叉狀，然後反方向做動作至步驟3的位置。
  6. 重複3至次為一組，做一至兩組。
肩部活動範圍練習

肩部活動範圍練習

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