肩痛原來是二頭肌腱炎？兩個動作紓緩問題

肩痛常見的原因是「肩關節夾擊綜合症」，當手臂向兩邊舉起，於60度至20度位置感覺肩峰位置出現痛楚，屬典型的徵狀；可是，如果你的痛楚是出現於手持重物向前舉起，而痛點也較接近肩膊前方，則有可能是二頭肌腱炎。
成因多樣
二頭肌腱炎的成因有可能是寒背等不良姿勢、肩關節不穩定等，亦有可能是與「肩夾擊」一樣是肩袖旋轉肌群太弱，令二頭肌代償幫助關節穩定而超過其負荷。為此有兩個動作可以幫助改善問題，可以放鬆二頭肌，並啟動原有負責穩定肩膊的肩袖肌群、前鋸肌等，以及幫助維持肩部關節的活動範圍。
主動肩部伸展
- 先面向牆站立，舉高肩痛的手，手掌貼牆，手肘保持伸直。
- 胸部微微向前壓，至二頭肌、背肌有輕微拉扯感覺。
- 與此同時，將肩胛骨的下緣收向身體方向，並且將肱骨(上臂)擠向肩關節，像要將肱骨復位般，但不要將整個肩部下壓。
- 維持動作5至10秒，再慢慢放鬆放下手臂。做3至6次為一組，做1至2組。
肩部活動範圍練習
- 採站姿，手臂向兩邊展開，手掌心向前。
- 將兩邊肩胛骨向中間靠攏，伸展肩關節，並將手臂內旋，讓掌心向後。
- 然後將雙手進一步帶往身體後方，手臂進一步內旋。
- 慢慢將手臂向上擺至最高，同時手掌慢慢轉回向前方。
- 手臂繼續向前擺動直至雙手在肩的水平高度呈交叉狀，然後反方向做動作至步驟3的位置。
- 重複3至次為一組，做一至兩組。