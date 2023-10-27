肩痛成日半夜痛到醒 原來患上五十肩 「2合併治療」加快康復

55歲陳小姐，患有糖尿病，長期服用口服藥物控制。前陣子突然感到肩膀痠痛，一開始並不以為意，然而隨著時間的推移，發現肩膀在舉高的角度下出現受限情況。更糟的是，夜間睡覺時如果壓到患側的肩膀，劇烈的疼痛導致她常在夜間因疼痛而驚醒，嚴重影響工作和日常生活的穿衣、拿東西、洗澡等。最終診斷為黏連性肩關節囊炎，也就是俗稱的五十肩。

五十肩比例女性較高 活動角度受限且症狀無法緩解 奇美醫院復健部主治醫生邱如凰說明，原發性的黏連性肩關節囊炎通常原因不明，但若病人本身有糖尿病、甲狀腺疾病，或曾經因腦中風或骨折而長期不動者；繼發性的五十肩風險會較高。五十肩最常見的症狀包括肩膀疼痛和肩膀活動角度受限，這種疼痛可能向上或向下輻射至頭頸部或上臂，尤其在高舉手臂過頭或將手臂移到背後時會感到疼痛和僵硬。 此外，五十肩通常被認為是50歲人的疾病，但實際上常常發生在40至60歲的中年人，而女性患病的比例較男性高。

五十肩為自限性疾病 常見 4 個疾病階段 過去通常認為五十肩是一種自限性的疾病，病人會依序經歷4個疾病階段，這個過程可能長達近兩年的時間。然而，最近的研究指出，如果不接受相關治療，大多數病人雖然最終疼痛會減輕，但角度仍然受到限制，甚至有些病人可能會停滯在某個階段，導致症狀持續無法得到緩解。 黏連性肩關節囊炎 ( 五十肩 ) 病程，通常被分為四個階段 疼痛期 (1-3 個月 ) ：疼痛首次出現。

漸凍期 (3-9 個月 ) ：疼痛加劇，角度受限程度增加。

結凍期 (9-15 個月 ) ：疼痛逐漸減輕，角度受限達到最嚴重。

解凍期 (15-24 個月 ) ：疼痛幾乎消失，角度仍然受到限制。