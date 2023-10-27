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健康
2023-10-27 18:30:02

肩痛成日半夜痛到醒 原來患上五十肩 「2合併治療」加快康復

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五十肩

55歲陳小姐，患有糖尿病，長期服用口服藥物控制。前陣子突然感到肩膀痠痛，一開始並不以為意，然而隨著時間的推移，發現肩膀在舉高的角度下出現受限情況。更糟的是，夜間睡覺時如果壓到患側的肩膀，劇烈的疼痛導致她常在夜間因疼痛而驚醒，嚴重影響工作和日常生活的穿衣、拿東西、洗澡等。最終診斷為黏連性肩關節囊炎，也就是俗稱的五十肩。

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五十肩比例女性較高 活動角度受限且症狀無法緩解

奇美醫院復健部主治醫生邱如凰說明，原發性的黏連性肩關節囊炎通常原因不明，但若病人本身有糖尿病、甲狀腺疾病，或曾經因腦中風或骨折而長期不動者；繼發性的五十肩風險會較高。五十肩最常見的症狀包括肩膀疼痛和肩膀活動角度受限，這種疼痛可能向上或向下輻射至頭頸部或上臂，尤其在高舉手臂過頭或將手臂移到背後時會感到疼痛和僵硬。

此外，五十肩通常被認為是50歲人的疾病，但實際上常常發生在4060歲的中年人，而女性患病的比例較男性高。

五十肩

五十肩的復健治療包含關節鬆動的徒手復健、深層熱療、類固醇注射以及肩關節囊擴張術注射治療，目前多數研究認為肩關節囊擴張術注射治療搭配徒手復健效果最佳。

五十肩為自限性疾病 常見4個疾病階段

過去通常認為五十肩是一種自限性的疾病，病人會依序經歷4個疾病階段，這個過程可能長達近兩年的時間。然而，最近的研究指出，如果不接受相關治療，大多數病人雖然最終疼痛會減輕，但角度仍然受到限制，甚至有些病人可能會停滯在某個階段，導致症狀持續無法得到緩解。

黏連性肩關節囊炎(五十肩)病程，通常被分為四個階段

  • 疼痛期(1-3個月)：疼痛首次出現。
  • 漸凍期(3-9個月)：疼痛加劇，角度受限程度增加。
  • 結凍期(9-15個月)：疼痛逐漸減輕，角度受限達到最嚴重。
  • 解凍期(15-24個月)：疼痛幾乎消失，角度仍然受到限制。
肩關節囊擴張術

肩關節囊擴張術注射是醫生透過超音波導引，將大量液體精準地注入關節腔內，以撐開黏連的關節腔。

五十肩治療方式多元 這兩種雙管齊下效果較佳

五十肩的復健治療包含關節鬆動的徒手復健、深層熱療、類固醇注射以及肩關節囊擴張術注射治療，目前多數研究認為肩關節囊擴張術注射治療搭配徒手復健效果最佳。邱如凰指出，肩關節囊擴張術注射是醫生透過超音波導引，將大量液體精準地注入關節腔內，以撐開黏連的關節腔。不僅可以縮短疾病持續的時間，還能加速疼痛的緩解，達到長期角度改善的效果。

邱如凰補充，肩關節囊擴張術注射可直接於門診操作，不需全身麻醉，一次療程以23次居多，但會因人而異，每個人適合的治療不盡相同，需要由專業醫生判斷找到最適合的選擇。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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