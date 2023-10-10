肩痛無力手臂抬唔起 竟然係肩膊「肩袖肌群」穿窿？

60歲的廖大哥長期做工，需要使用肩膀扛重物，經常有肩膀疼痛的困擾，大多使用痠痛貼布處理，但這次疼痛已經持續好幾個月，尤其睡覺時側睡壓到會特別痛，之後更發覺肩膀無力抬不高，以為是五十肩造成，於是在診所吃藥、復健，但3個月仍不見改善。到醫院就診並安排超聲波及磁力共振檢查後，發現他竟然是肩關節肩袖肌群破裂，且破裂處有2公分大，因此立即安排微創關節鏡修補手術，術後隔天出院，3個月來已恢復良好，疼痛及肩膀功能均明顯改善。

小心肩袖肌群破裂 與五十肩搞混 恩主公醫院骨科施胤全醫生表示，肩關節肩袖肌群是連接肩胛骨及上臂骨頭的重要構造，主要是能讓我們的上手臂可以舉起超過肩膀自由活動。當肩袖肌群破裂時，病人經常會有肩膀疼痛無力、手臂抬不起來，肩膀外展能力受限的狀況，其中疼痛在夜晚時最為強烈，因症狀與五十肩相似，病人經常搞混而延誤治療。 最重要是區分肩關節症狀屬於黏連性的五十肩，還是肩袖肌群腱破裂；前者是肩關節囊黏連發炎導致，在自己或別人協助下都無法將手抬高，但若是肩袖肌群破裂，也無法自行將手抬高，要別人協助下才可以，不過仍需要影像學檢查來確認診斷。