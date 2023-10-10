熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-10-10 13:30:00

肩痛無力手臂抬唔起 竟然係肩膊「肩袖肌群」穿窿？

分享：
肩痛

當肩袖肌群破裂時，病人經常會有肩膀疼痛無力、手臂抬不起來，肩膀外展能力受限的狀況，其中疼痛在夜晚時最為強烈，因症狀與五十肩相似，病人經常搞混而延誤治療。

60歲的廖大哥長期做工，需要使用肩膀扛重物，經常有肩膀疼痛的困擾，大多使用痠痛貼布處理，但這次疼痛已經持續好幾個月，尤其睡覺時側睡壓到會特別痛，之後更發覺肩膀無力抬不高，以為是五十肩造成，於是在診所吃藥、復健，但3個月仍不見改善。到醫院就診並安排超聲波及磁力共振檢查後，發現他竟然是肩關節肩袖肌群破裂，且破裂處有2公分大，因此立即安排微創關節鏡修補手術，術後隔天出院，3個月來已恢復良好，疼痛及肩膀功能均明顯改善。

Ad Block

小心肩袖肌群破裂 與五十肩搞混

恩主公醫院骨科施胤全醫生表示，肩關節肩袖肌群是連接肩胛骨及上臂骨頭的重要構造，主要是能讓我們的上手臂可以舉起超過肩膀自由活動。當肩袖肌群破裂時，病人經常會有肩膀疼痛無力、手臂抬不起來，肩膀外展能力受限的狀況，其中疼痛在夜晚時最為強烈，因症狀與五十肩相似，病人經常搞混而延誤治療。

最重要是區分肩關節症狀屬於黏連性的五十肩，還是肩袖肌群腱破裂；前者是肩關節囊黏連發炎導致，在自己或別人協助下都無法將手抬高，但若是肩袖肌群破裂，也無法自行將手抬高，要別人協助下才可以，不過仍需要影像學檢查來確認診斷。

肩袖肌群破裂

若肩袖肌群破裂屬於大於1~3cm的大破裂，且疼痛與肩功能已經影響日常生活時，就建議使用手術做縫合。

黏連性的五十肩 保守治療改善

施胤全醫生指出，黏連性的五十肩可以透過保守治療，包括關節注射及復健改善，但若為肩袖肌群破裂，尤其屬於大於1~3cm的大破裂，且疼痛與肩功能已經影響日常生活時，就建議使用手術做縫合，目前透過微創關節鏡手術治療，傷口小恢復快，能較快回歸日常生活。施胤全醫生提醒，肩袖肌群破裂早期處理都能有良好的預後，但若未及時處理，會造成破裂惡化，導致肌腱品質下降、脂肪浸潤，甚至會造成晚期的旋轉袖破裂關節病變，導致需置換肩關節。

肩關節的疼痛及無力相當常見，常影響病人日常活動及造成夜間睡眠品質不佳。施胤全醫生呼籲5070歲，是肩袖肌群破裂的好發族群，若原本有肩關節骨刺的問題、長時間過肩動作的工作、吸煙、高血脂及糖尿病等更容易發生，當疼痛持續23周未改善時，應盡早就醫診斷治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
搬重物 肩袖肌群破裂 關節注射
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受