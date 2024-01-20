肩背痛難入睡 先放鬆這部位

有些人睡覺時，可能會偏好較扁的枕頭，或者沒有枕頭還更舒適，用普通枕頭反而會覺得肩背不舒服，甚至疼痛難以入睡。這時候可以嘗試以下介紹的兩個動作，放鬆頸和背部肌肉，讓你睡得更好。

頸背肌肉繃緊

頸椎有一定弧度，躺下時頸與床之間會有一定的空間，枕頭的作用就是填充這空間，好好承托住頸椎。當睡在枕頭上出現不適甚至痛楚，有可能是由頸延伸至胸椎和背部的肌肉，例如頭夾肌、頸夾肌，頭半脊肌、多裂肌、豎脊肌等，因為平時姿勢不良、過度使用而繃緊，甚至輕微發炎。睡前可先放鬆這些肌肉，頸的部分可以做夾雙下巴的動作，或者用手輕輕撥動繃緊的位置，至於背的部分，可以用按摩球靠牆按壓。