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健康
2024-01-20 11:30:52

肩背痛難入睡 先放鬆這部位

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肩背痛

有些人睡覺時，可能會偏好較扁的枕頭，或者沒有枕頭還更舒適，用普通枕頭反而會覺得肩背不舒服，甚至疼痛難以入睡。這時候可以嘗試以下介紹的兩個動作，放鬆頸和背部肌肉，讓你睡得更好。

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頸背肌肉繃緊

頸椎有一定弧度，躺下時頸與床之間會有一定的空間，枕頭的作用就是填充這空間，好好承托住頸椎。當睡在枕頭上出現不適甚至痛楚，有可能是由頸延伸至胸椎和背部的肌肉，例如頭夾肌、頸夾肌，頭半脊肌、多裂肌、豎脊肌等，因為平時姿勢不良、過度使用而繃緊，甚至輕微發炎。睡前可先放鬆這些肌肉，頸的部分可以做夾雙下巴的動作，或者用手輕輕撥動繃緊的位置，至於背的部分，可以用按摩球靠牆按壓。

夾雙下巴

夾雙下巴

夾雙下巴

  1. 坐直或站直，眼望前方，微微低頭。
  2. 頭部水平往後移，做一個夾雙下巴的動作。
  3. 維持1至2秒，然後放鬆。做3至5次。

註：如果夾雙下巴時背或手感麻痺，就要停下，可能神經被刺激，宜先求醫作診斷。

按摩球放鬆背部

按摩球放鬆背部

按摩球放鬆背部

  1. 背牆半部站立，按摩球放在肩胛骨與胸椎之間的位置。
  2. 身往後挨，靠在按摩球上，按邊的手放於對側肩上(即按壓右邊背的話，右手放於左肩上)，打開肩胛骨現出深層肌肉。
  3. 身體移動尋找壓痛點，然後讓球停留在該點上，或左右撥動肌肉作放鬆，約20至30次。尋找其他壓痛點再重複。

註：腳離牆要夠遠，讓更多體重壓在按摩球上，才能有效放鬆。

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