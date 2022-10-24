肩膀痠痛｜手臂突然舉唔起！竟確診肩袖肌群撕裂

肩關節是人體活動度最大的關節，而肩袖肌群負責肩膀活動時的穩定性，讓肩膀在執行屈曲、外展或是旋轉時不至於脫臼，但也容易受傷。

57歲陳太，近期覺得肩膀痠痛，本來覺得只是拉傷，不料過了一周，疼痛範圍慢慢擴散，且晾曬衣服時，驚覺手無力抬不太起來。求診復健科，經醫師安排理學及超音波檢查，發現是「肩袖肌群撕裂」。後建議採用增生注射與自體血小板PRP注射，3次療程後覺得疼痛大幅改善。

肩關節過度使用 恐造成「肩袖肌群肌腱撕裂」

台南市立醫院復健科醫師鐘毓婷指出，肩關節是人體活動度最大的關節，而肩袖肌群負責肩膀活動時的穩定性，讓肩膀在執行屈曲、外展或是旋轉時不至於脫臼，但也容易受傷。

受傷的原因通常是日常生活過度使用(例如做家事、反覆地抱小孩)、不良的運動姿勢，也有一些人是因為某一瞬間動作太快(例如提重物、突然舉高等)造成肩袖肌群肌腱受傷。常見的症狀為疼痛與無力，在超音波的檢查下，會看到肩袖肌群肌腱發炎或是夾擠，嚴重或未積極處理，可能導致旋肩袖肌群肌腱撕裂甚至斷裂。