肩膀痠痛｜新型反式人工肩關節 置換手術重獲新「伸」

71歲的王先生左肩疼痛數月，期間多次在各診所及醫院就診，並嘗試服用及注射消炎藥物、復健，但卻效果不彰。隨著時間推移疼痛愈發加劇，不但因手無法舉起而導致洗頭吃飯等日常生活受限，更嚴重影響到睡眠品質，就醫檢查後，發現肩旋轉肌腱已嚴重斷裂且造成肩關節嚴重退化。
中老年人肩關節疼痛 常見旋轉肌腱斷裂
肩關節疼痛是中老年患者十分常見的問題，大多是因退化、缺乏運動或過度勞動所導致，此外，旋轉肌腱斷裂也是十分常見的原因。台南市立醫院骨科張浩銘醫師表示，旋轉肌腱斷裂常會導致肩部疼痛與手臂無力抬舉，並且隨著斷裂的肌腱逐漸內縮，肩關節軟骨也會隨之磨損，進而導致肩關節退化。嚴重者可能會有夜間肩部劇痛，或有如假性癱瘓一般，手完全無法抬舉等症狀。
反式人工關節置換手術 搭配復健訓練
一般對於症狀較輕微的患者，治療上會先嘗試服用或注射藥物、物理治療等；若未有顯著效益，則進一步考慮關節鏡肌腱修補手術。張浩銘醫師說，當肌腱已退縮至無法修補的程度，並可能合併肩關節退化時，已不適合執行肌腱修補，而會建議進行反式人工關節置換手術，術後再搭配肩部的肌力復健訓練，兩方並行以達到良好的治療效果，有效改善預後並增進患者的生活品質。
張浩銘醫師指出，新型反式人工肩關節手術在國外已有20年左右的歷史，相較於傳統的全人工肩關節置換，新式手術的特殊設計可以調整肩關節的旋轉中心，讓病患藉由較強壯的三角肌，取代嚴重破裂無法修復的旋轉肌腱，幫助完成肩部動作，達到傳統肩部人工關節無法企及的成效。
置換人工肩關節 適合多種疾患
此外，反式人工肩關節手術也適用許多肩關節困難疾患，如肩關節骨折術後愈合不良、高齡合併肩關節粉碎性骨折、肩盂骨性缺損合併退化性關節炎、被忽略的肩關節脫臼等，應用十分多元，皆可與專業醫師討論適合的治療策略。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】