肩膊訓練｜肩袖肌群錯誤動作 咁練等於白練！

肩袖肌群是肩胛骨上一組重要的肌肉，能夠保持肩關節穩定，減低受傷風險，亦可幫助維持良好姿勢減少圓肩，所以值得都市人訓練一下。但是在健身室中，不時看見有人使用了錯誤的動作，白白花了寶貴的時間，卻對肩袖肌群的鍛練沒有一絲效果。

啞鈴橫移等於無阻力

該錯誤的動作是，單手持啞鈴站立，手肘屈曲90度，然後轉旋肌群彷似發力，將前臂向外轉90度，然後在這角度往返。為何這動作沒有用呢？因為啞鈴的阻力方向永遠都是向下(地心吸力)，可是上述動作的方向卻是將啞鈴水平移動。這代表對於肩袖肌群來說，無論你空手、用5公斤啞鈴，還是用20公斤啞鈴，都是沒有分別的，只是沒有負荷地做收縮和放鬆動作。這動作頂多只是肱肌、肱二頭肌及橈肌的等長收縮練習。