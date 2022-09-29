肩關節術後腫脹沾黏 積極配合復健終重返工作崗位

台中一名五十多歲的連小姐，擔任特檢區護理師，因需持續使用雙手來操作儀器，於去年開始覺得右肩疼痛。起初她不以為意，覺得會自行好轉，因此並未就醫，直到已影響她的睡眠及工作，半夜也因疼痛常痛醒，導致精神狀況不佳，甚至必須暫時調離原單位後，才至復健科求診。經衛生福利部臺中醫院復健科醫師診斷，發現是旋轉肌群斷裂，遂轉至骨科，接受右肩旋轉肌的修補手術。 衛生福利部臺中醫院物理治療師沈傳凱指出，連小姐手術後，用三角巾固定一個月之後，開始接受物理治療。因這段期間個案的肩關節動作仍然嚴重受限，經物理治療師評估後，發現是肩關節術後腫脹及沾黏所致，右肩只能舉高30度，外展也只有40度，一動就會非常難受，不僅如此，連帶脖子也開始感到疼痛。

徒手治療加肌力訓練 耐心復健找回正常生活 沈傳凱表示，此時需從患者最難接受的疼痛開始處理，將緊繃的肩頸肌肉放鬆，並以消除水腫的手法將肩部的腫脹降低，促進右肩的循環，再加上關節鬆動術及牽拉治療等徒手治療手法，來改善肩部活動度受限的情況。 除此之外，治療結束後也不斷提醒及教導病患回家的自我照顧，如熱敷、自我按摩、自我牽拉等。經過一個月的治療後，連小姐肩關節可動作角度明顯提升，可舉高和外展到90度，外轉也可以達到60度，終於可以在晚上好好睡上一覺。 沈傳凱說，物理治療師除了原本的徒手治療手法之外，也會在治療中加入肌力訓練。在受傷及手術後，藉由紅繩、彈力帶來訓練因固定及疼痛導致萎縮的肌肉群，以增加肩關節的穩定性及活動時所需要的肌力。而這也需要病患的積極配合，遵守物理治療師教導的回家作業，連小姐大約經過5個月左右的復健期，右肩活動度和肌力即已慢慢恢復，已可達功能性活動的角度，生活自理不成問題。