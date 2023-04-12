肩頸疼痛20年！諗起瞓覺就驚 再生療法解痛楚

如果疼痛病因在表淺部位肌肉，復健、按摩或熱敷通常會有效，但若疼痛一直發生，或保守治療效果不佳，就很可能是身體更深層處出現問題。

林女士家務工作多年，肩頸疼痛近20年，半夜常痛醒，上肩部疼痛愈來愈明顯，疼起來根本不能躺，肩頸一動就牽引全身疼痛，嚴重影響作息；起初擦藥膏、貼藥布，後來看醫生吃肌肉鬆弛劑，連皰疹止痛用藥也吃了，但止痛效果愈來愈差，疼痛愈來愈頻繁。神經外科醫師磁力共振檢查認為，林女士椎間盤狀況未達開刀地步，但婦人飽受疼痛折磨，只好轉診疼痛科。

椎間盤退化 + 纖維環受損 確認疼痛病根在椎間盤

臺中慈濟醫院疼痛科主任唐宗詠藉由磁力共振確認，椎間盤輕微退化及纖維環受損，診斷性注射確認疼痛病根在椎間盤，與病人討論後決定注射有利受傷組織愈合的羊膜基質生長因子。婦人回診表示，疼痛已徹底解決；治療前每次醒來都還有痛覺，治療後即使工作累有點痠，睡覺起床就好了。