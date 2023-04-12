肩頸疼痛20年！諗起瞓覺就驚 再生療法解痛楚

林女士家務工作多年，肩頸疼痛近20年，半夜常痛醒，上肩部疼痛愈來愈明顯，疼起來根本不能躺，肩頸一動就牽引全身疼痛，嚴重影響作息；起初擦藥膏、貼藥布，後來看醫生吃肌肉鬆弛劑，連皰疹止痛用藥也吃了，但止痛效果愈來愈差，疼痛愈來愈頻繁。神經外科醫師磁力共振檢查認為，林女士椎間盤狀況未達開刀地步，但婦人飽受疼痛折磨，只好轉診疼痛科。
椎間盤退化+纖維環受損 確認疼痛病根在椎間盤
臺中慈濟醫院疼痛科主任唐宗詠藉由磁力共振確認，椎間盤輕微退化及纖維環受損，診斷性注射確認疼痛病根在椎間盤，與病人討論後決定注射有利受傷組織愈合的羊膜基質生長因子。婦人回診表示，疼痛已徹底解決；治療前每次醒來都還有痛覺，治療後即使工作累有點痠，睡覺起床就好了。
肩頸疼痛保守治療無效 病因恐在深層處
唐宗詠主任指出，婦人疼痛位置在背部膏肓，病人多半會去「喬一喬」。如果疼痛病因在表淺部位肌肉，復健、按摩或熱敷通常會有效，但若疼痛一直發生，或保守治療效果不佳，就很可能是身體更深層處出現問題。
再生注射療法 修復組織
肩頸疼痛的一大主因就是頸椎。再生注射療法讓疼痛結構新陳代謝變好，疼痛就能改善很多，長遠來講，還能進一步減少椎間盤退化或變形壓迫神經的機會。
唐宗詠主任進一步說明，再生注射療法是影像導引疼痛介入治療的一種，很多保守治療無效的疼痛，可以透過介入治療嘗試解決。醫師評估找出造成疼痛的主要病因結構，在適合情況下透過注射達到修復組織目的。
強化肩胛骨肌力 維持頸椎健康
唐宗詠主任強調，椎間盤疼痛其實是椎間盤早期病變要開始的狀態，疼痛原因幾乎來自「肌肉對脊椎的支撐不夠」。頸椎容易疼痛的病人應透過正確夾背動作強化肩胛骨肌力，加強穩定度才能維持頸椎健康。
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