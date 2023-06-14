肩頸痛到上頭 或是斜方肌綜合症

都市人工作長時間對住電腦，加上放工又對住手機，容易出現肩頸痛，甚至痛楚蔓延到頭部，或者中上背部。這就是所謂的「斜方肌綜合症」。註冊脊醫邱凱瑩認為，要紓緩此症，首要找出痛症的主因，從源頭解決問題。 斜方肌為上背部的一塊肌肉，大致分為上、中、下三個區域，連接著頸、肩膊和上背，包括枕骨、頸椎骨、鎖骨、肩胛骨和胸椎骨。功能包括穩定和活動肩胛骨，亦會輔助抬頭和向兩旁側頸的動作。邱凱瑩續指，「斜方肌的活動功能由第11對腦神經(副神經 Accessory Nerve)支配，感覺功能則由第三和第四對頸神經負責。」

日常姿勢不良引致 最常見斜方肌問題都出現在上斜方肌，亦即是兩邊肩膊上的肌肉。雖然斜方肌問題可由意外受傷造成，不過邱凱瑩認為較少見，多數是長期累積而成，「例如因為日常姿勢不良或重複性動作，引致頸椎骨錯位、頸椎失去應有的生理弧度、斜方肌內的激痛點(trigger point)或斜方肌痙攣等，繼而產生痛症，例如肩膊痛、頸痛、上至中背痛、頭痛等。患者通常同見出現頸部和肩膊的轉動及活動幅度減少問題，外觀上，亦會看到例如圓肩、頭前傾、寒背等姿勢。」 勿倚賴矯形背心 雖然定時按摩可作紓緩斜方肌綜合症，但很多時一會兒之後又打回原形，於是部分人會訴諸外用工具如矯形背心等。邱凱瑩提醒，「矯形背心、寒背帶等並不能矯正脊骨，只是幫助保持挺直的姿勢。使用時亦不要綁得太緊，以免影響血液循環，亦不應過分倚賴。」此外還要避免趴睡，因為趴睡時頭部通常都要轉向一邊以便呼吸，長時間維持這姿勢，會使斜方肌變得繃緊。

