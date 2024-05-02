肩頸痛紓緩方法 緩減壓力性頭痛

頭痛原因有很多，最常見的是壓力性頭痛，例如工作一整天，接近下班的時間便開始出現。如果你也屬於這一類，有可能是肩、頸的肌肉過度緊張收縮有關，尤其現今工作常對住電腦，姿勢欠佳或會加劇痛楚，現在就用幾招放鬆肩頸肌肉和筋膜，有助緩減頭痛，甚至少吃幾粒止痛藥。
放鬆二腹肌、頸闊肌
二腹肌沿著兩邊下顎走，而頸闊肌就是一片闊肌肉連接下顎至鎖骨，我們可以輕抬頭，用指頭由耳下開始按壓，慢慢前移到下巴位置。
伸展頸闊肌
進一步放鬆頸闊肌，我們可以先挺胸，雙手按於左邊胸口和鎖骨位置，頭慢慢向右邊抬起，伸展左邊頸闊肌，維持拉扯感約15至20秒。換邊再做。
放鬆提肩胛肌
提肩胛肌是一條連接頸椎和肩胛骨的肌肉，長時間對電腦工作往往會不自覺聳肩而令提肩胛肌異常繃緊。要放鬆它，可先舉起左手，然後手掌放於左肩後，盡量打開肩胛骨，然後右手扶住頭部左邊，輕輕向右邊側，再轉動頭部視線望向右方腋下位置，維持拉扯感15至20秒。換邊再做。
後頸筋膜放鬆
頸後的肌肉容易因為長時間頭向前伸而繃緊，這時有兩招可以幫忙。首先是右手用手指包住後頸肌肉，手指保持彎曲，並往右邊拉動以作撥動，左手可放在右手肘上幫助出力。可將頸部分成幾部分逐部分放鬆。然後換左手再做。另外，近枕骨位置可用指頭按揉或撥動，也有放鬆作用。