肩頸痠痛易引起失眠、頭痛 從病因改善才能完全根治！

現代人的生活形態容易造成痠痛現象，其中，最大原因是長時間電腦作業或坐躺在梳化、床頭滑手機，導致肩頸壓力過大引起痠痛，長期下來恐影響到血管、自律神經等。台北榮民總醫院傳統醫學部陳昭憲主治醫師表示，有位30歲男性，平時工作要長時間盯著電腦，加上螢幕過低、鍵盤及滑鼠擺放位置不當，造成肩頸痠痛，影響到血管、自律神經，出現失眠、頭痛、眩暈等症狀。經醫師建議，改良電腦配備的擺設、矯正坐姿後，原本每周兩次針灸、兩次復健，現已回復健康，擺脫肩頸痠痛的困擾。

姿勢不良與神經壓迫最常見 引起痠痛成因多，其中姿勢不良及神經壓迫兩大類最為常見，包含長時間電腦作業、坐躺在沙發或床上、以及搬重物、洗碗等彎腰姿勢。陳昭憲醫師表示，電腦螢幕及鍵盤、滑鼠擺放位置不當，導致坐姿前傾，使得頸部壓力過大，容易產生肩頸痠痛。另外，廚房流理台、洗手台設置偏低需要彎腰，都會對腰椎造成非常大的壓力。 陳醫師指出，骨刺、椎間盤突出、脊椎滑脫或韌帶鈣化都可能壓迫到神經。若有壓到頸椎的神經根，可能會出現手腳無力、麻木以及刺痛。若壓到脊髓，初期不會有較明顯的症狀，嚴重者可能會出現大小便失禁，就需要緊急送醫動手術。

運動姿勢不正確、沒有緩和放鬆也會造成痠痛 許多人有慢跑、游泳、做Gym、行山等規律運動的習慣，但仍有腰背痠痛的困擾。陳昭憲醫師指出，運動後出現痠痛現象，除了乳痠堆積外，更要確認運動姿勢是否正確或運動後沒有適當放鬆，造成筋膜緊繃。以做Gym為例，原本要鍛煉後背肌的肌肉，如果施力的方式不對，可能會拉到肩頸的肌肉，再加上運動後沒有適當的放鬆，就會引起痠痛的現象。

休息、熱敷、護具 預防痠痛有一套！ 陳昭憲醫師表示，若想要預防痠痛的發生，首先最重要的是休息，例如長時間使用電腦、坐躺在沙發或靠在床頭等，都需要轉換姿勢來釋放脊椎壓力。另外，針對局部熱敷，促進血液循環來達到放鬆的效果，也能紓緩痠痛。而一般家庭水槽過低或需要彎腰搬重物時，會使腰椎壓力過大，嚴重者可能閃到腰而無法站立。陳醫師建議可穿戴護具，護具最主要有兩個功用，第一是給予支撐力，減輕運動、行動所造成的壓力。第二是限制活動，避免姿勢不良所造成的傷害。曾有人反映穿戴護具後行動相當不便，但其目的在於限制活動以及避免錯誤姿勢而造成傷害。

肩頸壓力過大 造成全身不適 陳昭憲醫師分享，一位三十幾歲男性，工作關係需要長時間使用電腦，長期下來出現肩頸痠痛，影響到血管、自律神經，伴隨著失眠、頭痛、眩暈、耳鳴等症狀。治療初期時，症狀可改善個一兩天，但隔周覆診表示症狀又出現了，在深入了解病灶後，請患者把螢幕架高、更換人體工學椅、改善姿勢並搭配治療下，原本一周兩次針灸兩次復健，變成一周一次針灸一次復健，到現在已經完全恢復了。陳醫師強調，不論是姿勢不良或神經壓迫引起的痠痛，最重要的不是去減緩痠痛的症狀，而是要找出病因，才能完全根治。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】