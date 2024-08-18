肩頸痠痛食肌肉鬆弛劑無效？中醫揭關鍵解方在「它」

40歲的黃先生是科技業上班族，長時間需要在電腦和機台面前維持固定姿勢。近幾年常受肩頸、上背膏肓附近各種痠麻脹痛感折磨，多次前往復健科就診服用肌肉鬆弛劑與消炎止痛藥，卻發現愈吃愈沒效，反而還因為過量使用，引發胃食道逆流與胃痛，疼痛困擾依舊無法得到改善，因而轉往中醫求診。

低頭族肩「緊」痠痛！錯誤姿勢當心引來肌肉代償 睿鳴堂中醫診所周大翔中醫師表示，黃先生的困擾也是現代上班族共通的困擾，無論是因為長時間需要固定姿勢操作機台，或是頻繁的低頭滑手機、看電腦，為了省力，身體常以低頭、聳肩、脖子前凸的錯誤姿勢來代償維持穩定，但這些錯誤動作反而都成了滋養肩頸痠痛的溫床。 周大翔中醫師說明最典型的肩頸痠痛會從頸椎開始，蔓延到上背肩胛骨的內側緣。由於疼痛位置蔓延到中醫傳統「膏肓俞」穴的位置，所以又常被稱「膏肓痛」或是「上背膏肓痛」。以西醫角度來看，和頸椎、膏肓較為相關的肌群，包含斜方肌、菱形肌、豎脊肌等，若附近的肌肉發炎，就會造成症狀類似的疼痛。

中醫如何看待肩頸痠痛、膏肓痛？ 不同於西醫的局部治療，中醫治療較注重人體的整體性。周大翔中醫師解釋，以他的治療經驗來說，膏肓痛與肩頸痠痛常是慣用手的異常張力造成。「我們的身體其實很聰明，為了應付日常生活反覆肌肉收縮出力的需要，在慣用手的屈肌群常會有筋結的形成，來讓出力的結構更穩定。」而雖然筋結的形成是為了讓身體更快更好地滿足日常需要，但當筋結形成過多時，身體為了維持平衡，就很容易尋找代償部位，因而把脖子和肩胛骨內側的肌肉拉歪，導致疼痛。這個時候只要在慣用手找到筋結或是重要穴道進行治療，疼痛就能得到很大的改善。

肩頸痠痛、膏肓痛常見治療穴位 手三里：位在手臂前側，肘橫紋外側尾端處往下三指寬，肌肉豐厚處，觸摸時可以摸到明顯的束感，按壓慣用手手三里處約30下後，再活動肩頸與膏肓，當下就能感覺到較為輕鬆。 曲池：位在手臂前側肘橫紋外側頭，和手三里為一個常見的穴組。按壓完手三里後，再往上按壓慣用手的曲池穴，就能感覺肩頸膏肓處更輕鬆。

肩頸痠痛、膏肓痛常見治療用藥 治療用藥上，由於痠痛在中醫常被稱為「痺症」，痺素有阻滯不通的意思，因此在中醫用藥上，常開立如疏經活血湯類的水藥來治療長期有類似困擾的患者，效果非常好，堪稱加強版肌肉鬆弛劑。臨床上，先服用藥水後，再用針灸放鬆慣用手的張力，效果更能加成。