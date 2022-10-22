肩頸痠痛｜「自我牽拉」復健 改善上班全身痠痛不適

造成肩頸痠痛的原因，多是由於上班族長期坐姿不良，導致頸部深屈肌本該活躍的肌肉變得鬆弛無力，肩頸也隨之前傾，或因盤腿、翹腳、駝背、聳肩等姿勢不佳造成的身體影響。

陳先生為43歲上班族，因長期在電腦前久坐，漸漸發現脖子僵硬、肩膀也十分疼痛，至復健科就診後，經物理治療師檢查評估，發現陳先生因工作壓力、循環不佳等因素導致肌肉僵硬，透過為期2個月的「自我牽拉」的復健運動，放鬆肩頸肌肉，不只痠痛問題解決了，紓緩筋骨還兼能改善不良姿勢。

五成上班族肩痠痛壓力恐造成椎間盤突出

近五成久坐的上班族有肩頸痠痛症狀，肩頸不適會使生活質素下降31%，甚至使工作效率降低，影響甚大。嘉榮物理治療師王銘槿表示，彎腰駝背也許能享受到一時的舒適，但其實更耗體力，因身體處在不正常的姿勢下維持住一段時間後，這些壓力會日積月累耗損骨頭、關節和韌帶，如退化性關節炎、椎間盤突出、上肢麻、痛等症狀。

而造成肩頸痠痛的原因，多是由於上班族長期坐姿不良，導致頸部深屈肌本該活躍的肌肉變得鬆弛無力，肩頸也隨之前傾，或因盤腿、翹腳、駝背、聳肩等姿勢不佳造成的身體影響，若漠視恐讓情況加劇，不可大意。