肯郁就得 研究指短時間活動已能改善中年人大腦功能

人人都知運動有好處，但有時未必要跑馬拉松才有用，簡單地行行樓梯、做做家務，可能已經十分見效。因為研究發現，短時間的身體活動已經可以對中年人的大腦功能帶來立竿見影的提升效果，直接令思考速度回春，表現比實際年齡年輕4歲。

比實際年齡年輕4歲

該項在《 Annals of Behavioral Medicine》發表的研究，以生態瞬時評估(ecological momentary assessment)的方法，追蹤美國紐約204名年齡介乎40至65歲的人士。他們在9日的追蹤期間，每日6次記錄身體活動狀，並匯報活動後認知功能任務的結果。所有參加者均沒有認知障礙症病史，

結果發現，身體活動與大腦健康息息相關，適當的活動助提升認知處理的速度，一些從低強度的日常活動如家務，到更劇烈的運動如慢跑，都能促使人快速改善認知功能，例如活躍者的思維速度，比實際年齡年輕4歲之多。此外，分析顯示，參加者的工作記憶未有改善，但記憶任務的反應時間有所加快，而活動頻率愈高，認知改善也愈大。