肯郁就得 研究：休閒時活動一下都可減低中風風險18%

很多人以為要做一些流汗及較為劇烈的運動才能對健康帶來好處，但其實一些強度不高的活動也可以有益身心。有研究便發現，只要在休閒時願意活動身體，如走路幾分鐘及行幾級樓梯等輕量運動，都可以令中風風險降低18%，簡單而言是「肯郁就得」。

中風風險降近三成 該項刊載在《Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry》的研究，分析了涵蓋逾7.5萬人的15項研究數據，以了解日常活動量與中風的關係。結果發現，只要日常有活動身體，即使活動量遠低於建議的每星期150分鐘中等強度運動，中風險仍然比完全不做運動的人低近兩成。至於能夠做到每星期的運動建議，則可以將中風風險降低近三成。

比完全不運動好 研究人員指出，休閒時間進行活動似乎可以帶來顯著的健康好處，而這類活動並不困難，例如早上行十分鐘，晚上再行十分鐘，一星期便走了140分鐘，天氣不佳時在走廊回走亦已經是不錯的運動，就算本身需要輔助工作行走的長者都不難做到，並強調「只要肯運動都比完全不運動好」。