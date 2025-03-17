肯郁就得 研究：無音樂伴奏亂跳舞步 帶來的健康好處等同跑步

跳舞是一種很有益的運動，可以帶來與跑步和其他運動相同的健康益處，但別以為跟音樂有規律躍動才有效，最新研究發現，即使沒有音樂或專業訓練，任何人都可以透過自由發揮的舞步，達到中等至高強度運動的效果，反映大家可以在任何時間和地方，都可以隨意活動身體及四肢，實現每星期至少150分鐘運動的目標「話咁易」。

根據美國東北大學在《PLOS ONE》公布的研究，證明沒有音樂及訓練的自由形式(Freestyle)舞步，也是一項有益的運動。研究邀請了約50名年齡由18到83歲的人士參與，他們的舞蹈訓練經驗從0到56年不等。參加者按照自己定義的中等和高強度水平進行5分鐘的舞蹈，並分別在有音樂和無音樂的情況下進行，期間儀器會量度他們的心率、感知用力程度和氧氣水平。

鼓勵更多人做運動

結果顯示，不管有沒有音樂伴奏，跳舞所消耗的能量足以達到中至高強度運動的水平，但音樂可促使參加者跳得更加起勁。同時，舞蹈訓練經驗對於能量消耗沒有顯著影響。

研究人員認為，今次的結果表明，跳舞毋須到特定的地方或環境，任何時候也可隨時隨地進行，而且沒有受過訓練亦不影響身體消耗能量，反映這種簡單的運動可能是適合的推廣項目，以鼓勵人們多進行運動。