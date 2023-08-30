育兒壓力大？ 拆解父母之道迷思

黃重光表示，臨床上不乏因為孩子出現情緒、行為問題，甚至進而引起身體不適、人際關係及生活效能(照顧自己、學習等)變差而求診的家庭，「不過看醫生代表他們已經為問題付出代價、感到痛苦，希望可糾正一些父母之道中常見的誤解和迷思，減少問題發生。」

相信大部分家長都認同，於心理上子女最需要父母給予的是愛。可是如果方法不對，往往對孩子和家長本身都造成壓力。前中大醫學院精神科學系教授兼系主任黃重光醫生JP認為，父母之道與精神心理健康息息相關，先讓子女有安全感，才可做輕鬆、快樂、成功的父母。

愛非大於一切

早前黃重光的一個網上問卷調查(1,185份有效回應)中，發現八成家長在育兒上感到一定程度壓力，意味家長未能與子女維繫良好而有效的親子關係。其中一個誤解是子女最需要父母的愛，於是父母傾向不斷付出，愛大於一切，卻忽略了更基本的「安全感」。

黃重光指，「子女與父母相處時感到安詳，才會打開心窗接受父母的愛；若安全感不足，便會激發子女的避險本能，出現父母愈愛，子女愈逃避的後果。例如關心子女學業的全職媽媽，看見子女做功課不集中便作出提點，當母親開始嚴肅、甚至責罵時，子女便想逃避，並更加不能集中，形成惡性循環，最後親子關係變差，引起情緒行為問題。」

發揮潛能

近年常聽見要「贏在起跑線」，但八成以上父母抱有「不要輸在起跑線」、擔心子女被比下去的負面想法。黃重光認為，大腦有無盡潛能，即使子女各方面的「起跑能力」較低，只要父母適當培育，子女一樣可以贏在起跑線。「首要讓子女有安詳的心境，然後專注目標，全情投入，自然可以讓大腦發展，並發揮潛能。」

反叛期非必然

有八成受訪者認同子女成長過程必然出現「反叛期」，也有六成半人認為子女「應做的不做，不應做的卻去做」。事實上，反叛期或反叛行為並非出自子女本身，黃重光指出，「首先父母要有良好的榜樣，不要一邊叫子女減少用手機時間，自己又機不離手，以身作則才可得到子女的尊重；加上有良好的親子關係，子女自然會潛移默化學習父母的習慣、價值觀，便不會有反叛行為，父母也不必特別做任何事情，自然更輕鬆。」黃重光亦建議父母從了解自己的不安和焦慮狀態對子女造成的影響著手改善，以免親子間不快樂的情緒累積，令心理困擾日益嚴重。