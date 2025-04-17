肺塵埃沉着病補償基金委員會45周年推動科研與中醫融合創新　清燥救肺湯優化方將為塵肺患者帶來新希望

肺塵埃沉着病補償基金委員會於過去45年來，致力推動職業病防治與科研工作的融合，資助逾60項研究項目，涵蓋臨床治療、疾病預防及政策落地等範疇。近年，基金委員會更積極支持本地中醫藥科研，尤其資助香港中文大學中醫學院進行「清燥救肺湯優化方」的研究，為肺塵埃沉着病（俗稱「塵肺病」）患者帶來希望。
該項目由冼彥芳博士擔任研究負責人，團隊以傳統中醫藥為基礎，結合現代科學方法，為塵肺病患者尋求更有效、安全的中醫治療方案，研究正邁向臨床試驗階段。
科研與防治融合 基金委員會選中大中醫團隊打頭陣
肺塵埃沉着病補償基金委員會研究委員會主席楊海珈醫生表示，項目甄選標準著重實用性與創新性，尤其關注研究成果能否「落地」，實際改善患者生活。中大中醫團隊提出的「清燥救肺湯優化方」在早期動物模型研究中已顯示出明顯的抗炎、抗氧化及抗肺纖維化功效，且具良好安全性，因此成功獲得委員會青睞。
楊醫生指出選擇支持此項目，主要基於三大理由。首先是其填補了現時西醫主導治療在塵肺病上的不足，尤其在慢性咳嗽、肺部纖維化等領域，尚缺乏理想方案。其次，中大醫學院擁有良好的科研基礎與學術聲譽，林志秀教授團隊過去亦有多項中藥抗纖維化研究成果。第三，該優化方所用藥材普遍可得，成本不高，具備轉化應用與臨床推廣的潛力。
冼彥芳博士：中醫可科學驗證 優化方效果提升達40%
研究負責人、香港中文大學中醫學院冼彥芳助理教授表示，「清燥救肺湯」為傳統中醫經方，臨床用於潤肺止咳、養陰清燥。然而在處理肺塵病所致的慢性咳嗽與肺部纖維化方面，原方效力仍有提升空間。因此，團隊根據臨床觀察與中藥理論，於原方中加入瓜蔞與浙貝母兩味藥材，強化化痰止咳、抗炎抗氧化功效，形成「清燥救肺湯優化方（MQZJFD）」。
她指出，動物實驗顯示，優化方在減少肺膠原沉積、降低炎症因子（如TNF-α、IL-6）表達方面，較原方有明顯提升。研究亦發現，優化方能增強抗氧化酵素活性，減輕氧化壓力，整體療效比原方提高約40%。此外，連續口服91天的毒理實驗證實，該方對實驗鼠無明顯毒性，停藥後主要臟器功能亦可恢復正常。
目前該研究已進入臨床前準備階段，預期半年內展開臨床試驗，冀進一步評估優化方對肺塵病患者的實際療效。
林志秀教授：中醫科研實力與日俱增 中西結合為未來方向
香港中文大學中醫學院院長、香港中西醫結合醫學研究所所長林志秀教授指出，中醫在香港的發展已邁向制度化與現代化。自1997年起，中醫被正式納入本地醫療體系，目前全港已有三所大學設有中醫藥學院，培育本科至博士層級專才，註冊中醫師人數亦超過8,200人。
林教授表示，中醫現代化不僅體現在教育與臨床，更重要的是科研水平的提升。中大自1974年已開展中藥研究，2000年成立中醫中藥研究所，至今建立超過330項香港中藥標準，並在國際期刊發表大量論文，成為本地中醫科研的重要支柱。
他指出：「中西醫是互補而非對立的體系。中醫在調理、慢性病與職業病防治方面具獨特優勢，若能與西醫合作，定能發揮更大的治療效益。清燥救肺湯優化方正是一個中西科研結合的典範。」
林教授亦強調，中醫不是玄學，所有研究均採用國際標準，包括隨機對照、雙盲設計、動物實驗、質量控制及高效液相色譜（HPLC）成分分析，證明中醫藥也可以用量化方式驗證療效。現時香港中醫藥研究已逐步走向國際，未來應持續推動以科學方法解讀中醫理論，使中醫療效更易被國際社會接受與理解。
展望未來：基金委員會持續開放資助 鼓勵中醫與科技融合
研究委員會主席楊醫生表示，未來將繼續開放資助計劃，支持所有與肺塵病、石棉沉着病與間皮瘤相關的科研項目，無論是中醫藥、人工智能、大數據分析，還是跨領域合作，只要項目具創新性並有望改善患者健康，均會積極考慮。
近年，基金委員會亦資助多項應用AI技術的早期診斷研究，例如透過X光、大數據分析進行肺部疾病預測及風險評估，為預防工作提供新工具。同時亦歡迎更多醫療機構與學術團隊提交具潛力的研發項目，共同推動職業病防治與醫療創新。
總結而言，「清燥救肺湯優化方」的研究象徵中醫現代化的重要一步，亦體現基金委員會在推動科研、防治與臨床應用之間的橋樑角色。適逢成立45周年，基金委員會繼續以資源及信任，推動本地科研走向國際，為香港職業病患者帶來更好的未來。
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