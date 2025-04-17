肺塵埃沉着病補償基金委員會45周年推動科研與中醫融合創新　清燥救肺湯優化方將為塵肺患者帶來新希望

(左起)香港中文大學中醫學院博士研究生朱佳茜小姐、中醫學院院長及香港中西醫結合醫學研究所所長林志秀教授、肺塵埃沉着病補償基金委員會研究委員會主席楊海珈醫生和中醫學院冼彥芳助理教授於45週年啟動禮上強調未來將持續推動中醫藥臨床研究與轉化醫療應用。

肺塵埃沉着病補償基金委員會於過去45年來，致力推動職業病防治與科研工作的融合，資助逾60項研究項目，涵蓋臨床治療、疾病預防及政策落地等範疇。近年，基金委員會更積極支持本地中醫藥科研，尤其資助香港中文大學中醫學院進行「清燥救肺湯優化方」的研究，為肺塵埃沉着病（俗稱「塵肺病」）患者帶來希望。

該項目由冼彥芳博士擔任研究負責人，團隊以傳統中醫藥為基礎，結合現代科學方法，為塵肺病患者尋求更有效、安全的中醫治療方案，研究正邁向臨床試驗階段。

科研與防治融合 基金委員會選中大中醫團隊打頭陣

肺塵埃沉着病補償基金委員會研究委員會主席楊海珈醫生表示，項目甄選標準著重實用性與創新性，尤其關注研究成果能否「落地」，實際改善患者生活。中大中醫團隊提出的「清燥救肺湯優化方」在早期動物模型研究中已顯示出明顯的抗炎、抗氧化及抗肺纖維化功效，且具良好安全性，因此成功獲得委員會青睞。

楊醫生指出選擇支持此項目，主要基於三大理由。首先是其填補了現時西醫主導治療在塵肺病上的不足，尤其在慢性咳嗽、肺部纖維化等領域，尚缺乏理想方案。其次，中大醫學院擁有良好的科研基礎與學術聲譽，林志秀教授團隊過去亦有多項中藥抗纖維化研究成果。第三，該優化方所用藥材普遍可得，成本不高，具備轉化應用與臨床推廣的潛力。

冼彥芳博士：中醫可科學驗證 優化方效果提升達 40%

研究負責人、香港中文大學中醫學院冼彥芳助理教授表示，「清燥救肺湯」為傳統中醫經方，臨床用於潤肺止咳、養陰清燥。然而在處理肺塵病所致的慢性咳嗽與肺部纖維化方面，原方效力仍有提升空間。因此，團隊根據臨床觀察與中藥理論，於原方中加入瓜蔞與浙貝母兩味藥材，強化化痰止咳、抗炎抗氧化功效，形成「清燥救肺湯優化方（MQZJFD）」。