肺炎不只冬天爆發 全年做好預防措施

不少病毒及細菌在冬季都會變得更活躍，但並非夏季就安全，感染及傳染病專科醫生徐詩駿提醒，兒童、慢性疾病患者、長者等高危人士應一年四季均做好預防措施，及考慮接種疫苗，避免因感染而出現肺炎甚至其他併發症。 肺炎可分為病毒性及細菌性兩大類，包括甲型及乙型流感、新冠病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒及人類偏肺病毒等，病毒性肺炎症狀較輕微，會由身體的免疫細胞自行擊退；細菌性肺炎的致病細菌以肺炎球菌最廣為人熟悉，高危人士包括5歲以下兒童及50歲以上長者、長期病患者及免疫力失調的人士。

血清3型最常見 肺炎球菌主要經飛沫、緊密接觸或觸摸到受污染物件傳播。至今已發現逾100種血清型，其中約30種較常造成人類感染。徐詩駿指，「香港最常見的肺炎球菌為血清3型，其特徵為高入侵性及高死亡率，亦是本地的入侵性肺炎球菌感染的主流血清型。新冠疫情期間，入侵性肺炎球菌感染整體個案大幅減少，但疫情防控政策結束後，感染個案正慢慢回升至疫情前水平。」 感染肺炎球菌病徵 中耳炎：發燒、耳痛、有分泌物；如重複感染聽覺或會受損；

肺炎：發燒、呼吸急促、發冷、痰咳，嚴重可致呼吸衰竭、肺膜感染；

腦膜炎：發燒、頭痛、頸部僵硬及精神昏亂，可引致中樞神經受損，甚至死亡；

菌血症及敗血病：發冷、顫抖、精神錯亂、可引致休克及瀰漫性感染。 如感染血清3型肺炎球菌未有及時治療，可引發多種併發症，包括菌血症、休克、腦膜炎、膿胸、呼吸衰竭等。高危人士如在感染後如出現顫抖、高燒、呼吸困難、呼吸或咳嗽時伴隨胸痛、食慾不振等，必須盡快求醫。

