肺炎不只冬天爆發 全年做好預防措施

不少病毒及細菌在冬季都會變得更活躍，但並非夏季就安全，感染及傳染病專科醫生徐詩駿提醒，兒童、慢性疾病患者、長者等高危人士應一年四季均做好預防措施，及考慮接種疫苗，避免因感染而出現肺炎甚至其他併發症。
肺炎可分為病毒性及細菌性兩大類，包括甲型及乙型流感、新冠病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒及人類偏肺病毒等，病毒性肺炎症狀較輕微，會由身體的免疫細胞自行擊退；細菌性肺炎的致病細菌以肺炎球菌最廣為人熟悉，高危人士包括5歲以下兒童及50歲以上長者、長期病患者及免疫力失調的人士。
血清3型最常見
肺炎球菌主要經飛沫、緊密接觸或觸摸到受污染物件傳播。至今已發現逾100種血清型，其中約30種較常造成人類感染。徐詩駿指，「香港最常見的肺炎球菌為血清3型，其特徵為高入侵性及高死亡率，亦是本地的入侵性肺炎球菌感染的主流血清型。新冠疫情期間，入侵性肺炎球菌感染整體個案大幅減少，但疫情防控政策結束後，感染個案正慢慢回升至疫情前水平。」
感染肺炎球菌病徵
中耳炎：發燒、耳痛、有分泌物；如重複感染聽覺或會受損；
肺炎：發燒、呼吸急促、發冷、痰咳，嚴重可致呼吸衰竭、肺膜感染；
腦膜炎：發燒、頭痛、頸部僵硬及精神昏亂，可引致中樞神經受損，甚至死亡；
菌血症及敗血病：發冷、顫抖、精神錯亂、可引致休克及瀰漫性感染。
如感染血清3型肺炎球菌未有及時治療，可引發多種併發症，包括菌血症、休克、腦膜炎、膿胸、呼吸衰竭等。高危人士如在感染後如出現顫抖、高燒、呼吸困難、呼吸或咳嗽時伴隨胸痛、食慾不振等，必須盡快求醫。
良好衛生習慣
徐詩駿建議，高危人士日常應維持良好的衛生習慣，「勤洗手、在人多擠迫、空氣不流通的地方戴好口罩，避免接觸有呼吸道症狀的人士。但最重要的是接種相關疫苗。」現時肺炎球菌的疫苗大致可分為結合型疫苗及多醣疫苗，徐詩駿指，結合型可預防入侵性和非入侵性的感染；多醣疫苗則只預防入侵性的感染，而且其免疫原性在幼童和長者身上較為遜色。對於一般市民，價數並不是最重要的考量，最重要是疫苗可以更有效預防在本地主流的血清3型肺炎球菌。
按需要選疫苗
市面上的結合型疫苗包括13價結合型肺炎球菌疫苗及新一代的15價及20價疫苗。科學委員會在比較13價、15價及20價疫苗的科學數據後，認為15價疫苗對血清3型的免疫原性比13價及20價為佳，有機會更有效地預防本地主流的血清3型入侵性感染，故建議以15價疫苗取代13價疫苗，用於兒童、長者及2歲或以上高風險人士。徐詩駿補充，20價結合型疫苗則涵蓋更多外地較常見的血清型，適合一些經常在外地生活的人士，建議選擇疫苗時先與家庭醫生商討。