肺炎支原體預防方法｜兒科醫生︰保持雙手清潔 兒童恆常運動及休息足夠 保障免疫力

早前有報道指本港肺炎支原體（Mycoplasma pneumoniae，MP）感染個案急速上升中，加上多種病毒同時來襲，不少家長均擔憂又有新一輪疫情。兒科專科醫生陳亦俊認為毋須過分擔心，肺炎支原體並非新病原體，而且有藥可治。

肺炎支原體感染屬於「上呼吸道感染」，任何年齡人士都有可能患上，而小朋友的風險較高。陳亦俊表示，「大多數小朋友感染後會發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦，甚至頭痛，如果情況嚴重，則可能導致肺炎，又或其他併發症，包括腦炎、腎功能受損或溶血性貧血。」

肺炎支原體感染原因

一如其他上呼吸道感染，肺炎支原體透過患者咳嗽或打噴嚏時產生的飛沫傳播，亦可因為直接接觸患者的分泌物或受患者分泌物污染的物件而感染。陳亦俊續指，「故此在人煙稠密、多人聚集的地方，例如酒樓、戲院等，加上逗留的時間相對較長，感染的機率便會提高。」不過陳亦俊強調，肺炎支原體在社區頗常見，大多只會引起輕微病徵，家長毋須過分擔心。