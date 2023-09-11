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健康
2023-09-11 04:29:59
日報

肺炎球菌可致命 疫苗助防感染

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肺炎球菌可致命 疫苗助防感染

肺炎球菌可致命 疫苗助防感染

今年夏季，本港侵入性肺炎球菌病個案數字已回復疫情前水平。由於肺炎球菌感染可能引起腦膜炎、敗血病等嚴重併發症，也可令肺功能下降，長者、免疫力功能低、患有慢性疾病等高危人士，宜接種肺炎球菌疫苗以作預防。

香港老人科醫學會主席、老人科專科醫生譚鉅富表示，肺炎是香港第二大致命原因，而肺炎球菌是常見致病成因之一，「患者會出現咳嗽帶痰、發燒或發冷、頭痛、頸部僵硬，嚴重會有氣促、呼吸困難和胸痛，也可引起耳痛、精神昏亂的徵狀。」若病菌走到肺部、腦部或入血，則屬侵入性肺炎球菌疾病，引發嚴重併發症如腦膜炎、敗血病等。

長期病患風險高

雖然人人都可能感染肺炎球菌，但幼童、長者、患有長期心血管病、肺、肝、腎病、糖尿病、嚴重肥胖、曾因肺炎入院、免疫力低者均屬高危，如慢性肺病患者的風險為一般人的8.2倍。

治療上主要用抗生素，香港呼吸科護理學院副主席、呼吸系統科專科護士周文俊指，「臨床觀察上，一般入院患者需要氧氣治療，如情況惡化則需要正氣壓呼吸機輔助，若要用到侵入式呼吸機則屬嚴重，需要於深切治療部治理。因為要用到抗生素，患者留院最少7至10天，若出現併發症可留院長達半年，而他們出院後肺功能或下降，部分患者要持續使用呼吸機，影響生活質素。」

疫苗

目前政府建議高風險人士接種一針13價疫苗及一針23價疫苗。

接種率偏低

早前有調查希望了解50歲以上人士對肺炎球菌的認識和疫苗接種態度，結果發現半數受訪者屬高風險群組，而大眾對肺炎球菌的認識不深，較少人知道一些少見的徵狀如頸部僵硬(9%)及嚴重併發症如敗血病(10%)。近八成人知道接種疫苗可有效預防，但六成人沒有接種疫苗，原因多為不知道有疫苗(61%)可接種。香港理工大學護理學院副學院主任(研究)及教授梁綺雯認為，加強疾病教育、傳遞疫苗資訊時具針對性，可提高長者接種率。

港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授、感染及傳染病科專科醫生孔繁毅教授 孔繁毅

孔繁毅指結合型疫苗可產生免疫記憶，提供長效保護。

望資助接種

現時本港有4款肺炎球菌疫苗，除原有的13價及23價疫苗，最新有15價及20價疫苗可以選擇。港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授、感染及傳染病科專科醫生孔繁毅教授指，15價及20價疫苗屬結合型疫苗，保護力持久，覆蓋的血清型也多，「以20價疫苗為例，它比13價疫苗於香港入侵性肺炎血清型覆蓋率多出13.4%。希望政府盡快更新疫苗接種建議，並資助接種最新疫苗。」

鑑於現時肺炎球菌接種資助措施相當繁複，香港藥劑專科學院院長、註冊藥劑師鄭綺雯建議簡化接種政策，打一針就完成，加強長者接種誘因；香港病人組織聯盟主席袁少林希望可降低接種門檻，讓所有長者免費接種肺炎球菌疫苗，並為50至64歲長期病患者提供資助。」

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