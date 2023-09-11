肺炎球菌可致命 疫苗助防感染

今年夏季，本港侵入性肺炎球菌病個案數字已回復疫情前水平。由於肺炎球菌感染可能引起腦膜炎、敗血病等嚴重併發症，也可令肺功能下降，長者、免疫力功能低、患有慢性疾病等高危人士，宜接種肺炎球菌疫苗以作預防。

香港老人科醫學會主席、老人科專科醫生譚鉅富表示，肺炎是香港第二大致命原因，而肺炎球菌是常見致病成因之一，「患者會出現咳嗽帶痰、發燒或發冷、頭痛、頸部僵硬，嚴重會有氣促、呼吸困難和胸痛，也可引起耳痛、精神昏亂的徵狀。」若病菌走到肺部、腦部或入血，則屬侵入性肺炎球菌疾病，引發嚴重併發症如腦膜炎、敗血病等。

長期病患風險高

雖然人人都可能感染肺炎球菌，但幼童、長者、患有長期心血管病、肺、肝、腎病、糖尿病、嚴重肥胖、曾因肺炎入院、免疫力低者均屬高危，如慢性肺病患者的風險為一般人的8.2倍。

治療上主要用抗生素，香港呼吸科護理學院副主席、呼吸系統科專科護士周文俊指，「臨床觀察上，一般入院患者需要氧氣治療，如情況惡化則需要正氣壓呼吸機輔助，若要用到侵入式呼吸機則屬嚴重，需要於深切治療部治理。因為要用到抗生素，患者留院最少7至10天，若出現併發症可留院長達半年，而他們出院後肺功能或下降，部分患者要持續使用呼吸機，影響生活質素。」