肺炎球菌感染 50+壯年人士也高危

經常聽到癌症、心臟病是疾病殺手，其實普通如肺炎都不容忽視，於2021年十大死因排名第二，僅次於癌症。除了一老一嫩要特別留意肺炎外，50至64歲群組的個案也不少，可考慮接種疫苗以預防感染。
呼吸系統科專科醫生曹忠豪表示，肺炎球菌常見於健康人士的鼻及咽喉，尤以兒童較普遍，當免疫系統正常時不會影響健康。「這病菌主要透過咳嗽和打噴嚏產生的飛沫、與患者親密接觸或觸摸到被肺炎球菌污染的物件傳播。」
可致多種併發症
曹忠豪續指，「不少長期病患因為免疫力下降因而感染肺炎球菌，又例如前列腺癌未必致命，當中部分患者最終因肺炎而亡。」另一方面，肺炎球菌亦可導致多種致命的併發症，例如走入血管引起菌血症和敗血病，繼而走到身體其他部位；走到耳朵會導致中耳炎，重複感染可損害聽覺；走到腦部引起腦膜炎的話，或致精神昏亂甚至死亡。
免疫力下降不自知
長者及幼童一般被認為是免疫力較弱的一群，但面對肺炎球菌，50至64歲壯年人士亦要小心，因為此群組感染個案數字僅次於長者，感染後出現腦膜炎的比率達60%，比長者的51%更高。曹忠豪解釋，「不少50+人士開始有糖尿病、慢性心臟病、腎病等，或者情況輕徵尚未有病徵，患病而不自知；又因為社交仍然活躍，都會增加了感染風險。」
血清3型較惡
肺炎球菌至今發現了過百種血清型，當中約30種可造成人類感染，而本港最常見的是血清3型，約半數入侵性肺球菌感染由它引起。血清3型肺炎球菌可引起心臟病、肺水腫等併發症，而且患者死亡率可高達47%。此外，它於常用的抗生素紅霉素和四環黴素產生54%至71%的抗藥性，增加了治療難度。
目前13價肺炎球菌疫苗雖涵蓋了血清3型，但保護力不足，令病菌繼續肆虐。而新一代15價疫苗則針對血清3型作改良，誘發更強免疫反應。研究發現15價疫苗的免疫原性與13價疫苗不相伯仲，能夠提供足夠保護力，並額外覆蓋22F及33F兩種血清型；而血清3型方面，15價疫苗的免疫原性比13價疫苗高約六成。
及早接種疫苗
一名患有糖尿病及支氣管擴張症的64歲女士，因為嚴重肺炎及敗血病入院，檢查後確定為肺炎球菌引發敗血病，而右側胸腔的積液經引流及檢測亦顯示病菌已入侵肺部。由於情況嚴重，患者要於深切治療部留醫達一個月，並需要安排氣管造口，長時間使用呼吸機。現已出院情況亦慢慢改善，但身體狀況比之前差。曹忠豪認為，個案突顯免疫力低的人士應提高警覺，及早接種疫苗作出預防，尤其50至64歲壯年人士並未有政府資助，可與醫生商討哪一種疫苗較適合。