肺炎球菌感染 50+壯年人士也高危

經常聽到癌症、心臟病是疾病殺手，其實普通如肺炎都不容忽視，於2021年十大死因排名第二，僅次於癌症。除了一老一嫩要特別留意肺炎外，50至64歲群組的個案也不少，可考慮接種疫苗以預防感染。

呼吸系統科專科醫生曹忠豪表示，肺炎球菌常見於健康人士的鼻及咽喉，尤以兒童較普遍，當免疫系統正常時不會影響健康。「這病菌主要透過咳嗽和打噴嚏產生的飛沫、與患者親密接觸或觸摸到被肺炎球菌污染的物件傳播。」

可致多種併發症

曹忠豪續指，「不少長期病患因為免疫力下降因而感染肺炎球菌，又例如前列腺癌未必致命，當中部分患者最終因肺炎而亡。」另一方面，肺炎球菌亦可導致多種致命的併發症，例如走入血管引起菌血症和敗血病，繼而走到身體其他部位；走到耳朵會導致中耳炎，重複感染可損害聽覺；走到腦部引起腦膜炎的話，或致精神昏亂甚至死亡。

免疫力下降不自知

長者及幼童一般被認為是免疫力較弱的一群，但面對肺炎球菌，50至64歲壯年人士亦要小心，因為此群組感染個案數字僅次於長者，感染後出現腦膜炎的比率達60%，比長者的51%更高。曹忠豪解釋，「不少50+人士開始有糖尿病、慢性心臟病、腎病等，或者情況輕徵尚未有病徵，患病而不自知；又因為社交仍然活躍，都會增加了感染風險。」