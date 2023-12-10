肺炎球菌疫苗｜長者注意 等四類人士可獲免費接種 價錢同資助係幾多？如何選擇最精明？

踏入冬季，除了季節性流行感冒肆虐，肺炎球菌亦不能忽視。感染肺炎球菌後的初期病徵較輕微，如鼻竇炎和中耳炎，一般情況下可服用抗生素治療。但它亦可以引致嚴重甚至致命的侵入性肺炎球菌疾病，如入血性肺炎、敗血病和腦膜炎。若幼兒和長者不幸患上侵入性肺炎球菌疾病後，病情通常會較為嚴重。 肺炎球菌可經飛沫或口腔接觸直接傳播，或透過接觸受呼吸道分泌物污染的物品間接傳播。平日要注意個人衞生外，接種肺炎球菌疫苗是預防肺炎球菌疾病其中一種最有效的方法。為加強長者對肺炎球菌感染的免疫力，政府於 2017/18 年度起為合資格有高風險情況的長者額外提供免費或資助接種十三價肺炎球菌結合疫苗。2023/24年度的「政府防疫注射計劃」於2023年10月5日展開，繼續為有需要長者提供疫苗接種。

如何選擇肺炎球菌疫苗? 現時市面上有不同種類的肺炎球菌疫苗供選擇，例如十三價肺炎球菌結合疫苗(十三價疫苗)、二十三價肺炎球菌多醣疫苗(二十三價疫苗)等。 十三價疫苗有效預防侵入性肺炎球菌病及肺炎球菌引致的非侵入性肺炎；二十三價疫苗可預防侵入性肺炎球菌病，但對於預防肺炎球菌引致的非侵入性肺炎的效能未如理想。不過，二十三價疫苗包含更多種血清型，提供了額外的保障。

哪些人應接種肺炎球菌疫苗？ 幼童及長者都屬於高風險人士。疫苗可預防疾病科學委員會(科學委員會)建議未滿兩歲之幼童接種肺炎球菌結合疫苗，分別在兩個月和四個月時接種2劑基礎接種，及在12個月時接種一劑加強劑。 年滿65及以上的長者，同時有高風險情況，包括曾患侵入性肺炎球菌病、缺乏免疫功能、慢性疾病、裝有人工耳蝸之人士，亦應接種一劑十三價疫苗，一年後再接種一劑二十三價疫苗。每針應相隔一年時間。患上肺炎球菌病的風險及病情因人而異，視乎年齡及健康狀況。有高風險情況的人士應向醫生查詢及商討，選擇最合適的肺炎球菌接種方案。