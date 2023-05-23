肺癌免疫治療 蛋白水平低同樣有效

肺癌是本港癌症殺手第一位，部分第四期患者可靠標靶藥物治療，不適合的話或需要使用免疫治療配合化療。可是公營醫療系統只對「高PD-L1蛋白水平」的患者提供資助，而事實上免疫治療對「低分」患者的療效也不俗，故病人團體同路人聯盟希望政府可擴大資助範圍，讓患者有藥可醫。 臨床腫瘤科專科醫生李浩勳表示，本港肺癌個案中，近六成到第四期始發現，「原因是肺部相當大，第一期肺癌腫瘤只有4厘米或以下，不會引起不適；到第二至三期，除非對器官或神經線造成壓迫，否則也未必有徵狀。所以常見出現骨轉移感到骨痛，又或腦轉移而口齒不清、無力、抽筋等才會求診。」

分數低仍可獲益 由於第四期肺癌未能以手術根治，醫學界集中研發精準治療幫助有需要患者。當中約一半患者帶有基因突變，適合標靶治療，其餘患者現可檢測PD-L1蛋白水平，再考慮接受化療、免疫治療或化療配合免疫治療。李浩勳續指，「理論上PD-L1蛋白水平高，免疫治療的效果會較理想，但低分亦不代表療效差。有研究指出，PD-L1蛋白水平高(>50%)的患者，採用免疫治療配合化療，比單用化療患者的存活期中位數長約17.6個月；而PD-L1蛋白水平低(1%至49%)的患者，亦有9.7個月的增長。雖然獲益程度較低，但對患者也有明顯好處。」 花費二百多萬港元 今年68歲的陳先生曾從事煙廠和噴油工作各10年，每年均會驗身和做肺部X光檢查。他於6年前忽然發病，確診時已屬第四期肺癌，當時醫生建議他接受免疫治療。陳先生表示，「當年免疫治療未有資助，醫療費用全靠兩名女兒和親人幫助。接受四十多針免疫治療已花掉二百多萬港元，當時打算放棄不再繼續。」幸好政府將免疫治療納入關愛基金資助高PD-L1蛋白水平患者，陳先生的治療得以繼續，額外接受了35針。現時情況穩定，只需要定期覆診，更可工作幫補家計。