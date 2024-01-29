肺癌早期開完刀就沒事了嗎？　口服標靶藥物減近8成復發風險

「醫師，開刀切掉肺癌後，是不是就安全了？」40多歲的陳先生問。「你的肺癌是第2期，建議接受術後輔助治療，以降低復發風險。」醫師說。
這是一位經由低劑量電腦斷層檢查（LDCT），而意外發現肺部腫瘤的患者，已接受手術治療。三軍總醫院胸腔內科主任蔡鎮良醫師表示，為了降低肺癌復發風險，建議患者接受術後輔助治療，與病患討論後，患者選擇使用第三代口服標靶藥物，術後至今已過兩年多，都沒有出現肺癌復發的狀況，也持續在門診追蹤治療。
蔡鎮良醫師說：「根據大規模臨床試驗的結果，早期肺癌術後利用第三代口服標靶藥物作輔助治療，能夠顯著降低復發、死亡的風險，有助提升整體存活期。」
一定要定期回診
肺癌是台灣發生率最高、死亡率最高的癌症，且連續19年居癌症死因之首！依據國際《臨床腫瘤學雜誌》曾發表的Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation顯示，肺癌患者5年疾病復發或死亡風險率會隨期別逐漸升高，1B期約45%、2期約62%、3期約76%。近年來，台灣有許多患者透過低劑量電腦斷層檢查偵測到早期肺癌，並接受手術切除。
蔡鎮良醫師表示：「肺癌在術後，依然常見到復發的狀況，因為那些肉眼看不到的癌細胞可能已經隨着血液、淋巴液循環到其他的地方，但剛發生轉移時，患者往往沒有明顯症狀，像是曾經有患者在出現骨頭疼痛，甚至下肢癱瘓時才發現肺癌已經復發轉移。因此，『肺癌患者在開完刀除肺部腫瘤後，術後還會考慮搭配輔助治療，降低肺癌復發的風險，並且一定要定期回診，利用影像檢查追蹤！』」
第三代標靶藥物的副作用較輕
肺癌的治療已經進入精準醫療的時代，其標靶藥物已普遍用於晚期肺癌，且發揮相當顯著的治療成效，蔡鎮良醫表示：「利用基因檢測找出肺癌驅動基因，便可以選用對應的標靶藥物來治療，且近年來大家也嘗試在早期肺癌術後使用口服標靶藥物，希望可以降低肺癌復發或死亡風險。」
以常見且大宗的肺腺癌患者為例，在亞洲約有5成至6成的肺腺癌患者具有EGFR基因突變。臨床試驗也發現帶有EGFR基因突變的1B至3A期肺癌患者，若於術後使用第三代口服標靶藥物，可顯著減少近八成的復發風險以及避免五成以上死亡風險。
蔡鎮良醫師說，相較於第一代、第二代標靶藥物，第三代標靶藥物的副作用較輕，患者接受度較高，而且採用口服，相當便利，有助提升患者對術後輔助治療的順從度。
可選擇合適的基因檢測方式
目前肺癌基因檢測的方式有很多種，患者可以和醫師詳細討論，選擇合適的基因檢測方式，共同決定個人化的治療計劃，若在基因檢測中沒有發現適合使用標靶治療的基因突變，患者可以再接受免疫檢查點檢測。蔡鎮良醫師說，若腫瘤的PD-L1表現量大於1%，便能考慮使用免疫治療，幫助降低肺癌復發風險。
為了鼓勵肺癌患者接受基因檢測，利用精準醫療提升預後，台灣癌症基金會目前有提供「早期肺癌EGFR檢測補助計劃」，幫助擬定早期肺癌的治療策略，歡迎早期肺癌患者至台灣癌症基金會網頁了解補助計劃。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：早期肺癌開完刀就沒事了嗎？術後掌握精準醫療關鍵，專科醫師圖文解析】