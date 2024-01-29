肺癌早期開完刀就沒事了嗎？　口服標靶藥物減近8成復發風險

「醫師，開刀切掉肺癌後，是不是就安全了？」40多歲的陳先生問。「你的肺癌是第2期，建議接受術後輔助治療，以降低復發風險。」醫師說。 這是一位經由低劑量電腦斷層檢查（LDCT），而意外發現肺部腫瘤的患者，已接受手術治療。三軍總醫院胸腔內科主任蔡鎮良醫師表示，為了降低肺癌復發風險，建議患者接受術後輔助治療，與病患討論後，患者選擇使用第三代口服標靶藥物，術後至今已過兩年多，都沒有出現肺癌復發的狀況，也持續在門診追蹤治療。 蔡鎮良醫師說：「根據大規模臨床試驗的結果，早期肺癌術後利用第三代口服標靶藥物作輔助治療，能夠顯著降低復發、死亡的風險，有助提升整體存活期。」

一定要定期回診 肺癌是台灣發生率最高、死亡率最高的癌症，且連續19年居癌症死因之首！依據國際《臨床腫瘤學雜誌》曾發表的Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation顯示，肺癌患者5年疾病復發或死亡風險率會隨期別逐漸升高，1B期約45%、2期約62%、3期約76%。近年來，台灣有許多患者透過低劑量電腦斷層檢查偵測到早期肺癌，並接受手術切除。 蔡鎮良醫師表示：「肺癌在術後，依然常見到復發的狀況，因為那些肉眼看不到的癌細胞可能已經隨着血液、淋巴液循環到其他的地方，但剛發生轉移時，患者往往沒有明顯症狀，像是曾經有患者在出現骨頭疼痛，甚至下肢癱瘓時才發現肺癌已經復發轉移。因此，『肺癌患者在開完刀除肺部腫瘤後，術後還會考慮搭配輔助治療，降低肺癌復發的風險，並且一定要定期回診，利用影像檢查追蹤！』」