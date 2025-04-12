肺癌治療新曙光！「次世代基因定序」更精準對症下藥

「連走路都會喘，原本以為只是年紀大了，沒想到竟是肺癌！」64歲的李先生長年吸煙，近期體力明顯下滑，簡單的日常活動都感到吃力，於是前往醫院就醫。發現他單側肋膜積水，隨即安排住院進一步檢查，透過胸部電腦斷層掃描、腫瘤切片及胸水化驗，確認罹患「晚期非小細胞肺癌」。
次世代基因檢測 開啟個人化治療
面對突如其來的病情，李先生原以為只能接受傳統化療，直到新竹臺大分院內科部胸腔內科吳家豪醫生建議進行「次世代基因定序(Next Generation Sequencing, NGS)」，透過更深入的基因檢測，成功找出少見的驅動基因變異，並找到對應的標靶治療方案，為他開啟全新的治療契機。
吳家豪醫生指出，肺癌是目前國內外發病率及死亡率居高不下的疾病，特別是非小細胞肺癌，許多病人確診時病情已屬晚期，過去只能依賴化療，但隨著醫療科技的進步，「精準醫療」已成為癌症治療的重要方向。
顯著改善生活品質 延長病人存活時間
「次世代基因定序是一種更全面度的多基因檢測技術，能同步分析多種基因變異，幫助醫生針對病人的腫瘤特性，選擇最合適的標靶藥物，提高治療效果。」吳家豪醫生說，這項技術能讓治療更加個人化，提升病人對抗癌症的機會。在接受次世代基因定序檢測後，李先生確定了適合的標靶藥物，隨即展開治療。
3個月後的追蹤顯示，腫瘤明顯縮小，肋膜積水顯著減少，走路不再喘，精神狀態明顯改善，讓他逐步恢復日常作息。
對症下藥 提供更多治療選擇
吳家豪醫生也提醒，次世代基因定序能提供更多治療選擇，與傳統循序式單一基因檢測相比具有檢體需求較少，檢測時間可能較短等優勢，但仍有自費負擔較高等挑戰，因此病人應與醫生充分討論，根據病情與實際情況，選擇最適合的治療策略，為自己爭取更多治療機會，延長存活時間，提升生活品質。
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