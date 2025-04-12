肺癌治療新曙光！「次世代基因定序」更精準對症下藥

肺癌是目前發病率及死亡率居高不下的疾病，特別是非小細胞肺癌，許多病人確診時病情已屬晚。

「連走路都會喘，原本以為只是年紀大了，沒想到竟是肺癌！」64歲的李先生長年吸煙，近期體力明顯下滑，簡單的日常活動都感到吃力，於是前往醫院就醫。發現他單側肋膜積水，隨即安排住院進一步檢查，透過胸部電腦斷層掃描、腫瘤切片及胸水化驗，確認罹患「晚期非小細胞肺癌」。

次世代基因檢測 開啟個人化治療

面對突如其來的病情，李先生原以為只能接受傳統化療，直到新竹臺大分院內科部胸腔內科吳家豪醫生建議進行「次世代基因定序(Next Generation Sequencing, NGS)」，透過更深入的基因檢測，成功找出少見的驅動基因變異，並找到對應的標靶治療方案，為他開啟全新的治療契機。

吳家豪醫生指出，肺癌是目前國內外發病率及死亡率居高不下的疾病，特別是非小細胞肺癌，許多病人確診時病情已屬晚期，過去只能依賴化療，但隨著醫療科技的進步，「精準醫療」已成為癌症治療的重要方向。