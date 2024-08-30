肺癌發現多已晚期！醫點名「這些人」應定期篩檢 早期治療選擇多

肺癌晚期存活率較低，也因此早期發現與治療遂成為治療關鍵。醫生表示，肺癌第一期五年內存活率高達90%，第四期則降至10%，由於肺癌早期症狀不明顯，多半發現時都是晚期，晚期症狀包括咳嗽、胸痛、呼吸困難、咳血等，不可不慎。

肺癌分這幾類 常見症狀一次看

嘉義大林慈濟醫院胸腔內科醫生方科智表示，肺癌可分為小細胞肺癌及肺腺癌、鱗狀上皮細胞癌、大細胞癌等非小細胞肺癌，其中小細胞肺癌約佔10%，鱗狀上皮細胞癌約10%至15%，肺腺癌則超過70%。晚期非小細胞肺癌的治療選擇包括標靶治療、化學治療、免疫治療及放射治療。

方科智也提醒，在非小細胞癌中，骨頭是最常見的轉移器官，因此癌友若是有骨折、骨痛、頭痛、背痛、胸痛及手腳麻木、走路不穩等症狀，要小心可能是癌症骨轉移。