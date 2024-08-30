肺癌發現多已晚期！醫點名「這些人」應定期篩檢 早期治療選擇多

肺癌晚期存活率較低，也因此早期發現與治療遂成為治療關鍵。醫生表示，肺癌第一期五年內存活率高達90%，第四期則降至10%，由於肺癌早期症狀不明顯，多半發現時都是晚期，晚期症狀包括咳嗽、胸痛、呼吸困難、咳血等，不可不慎。
肺癌分這幾類 常見症狀一次看
嘉義大林慈濟醫院胸腔內科醫生方科智表示，肺癌可分為小細胞肺癌及肺腺癌、鱗狀上皮細胞癌、大細胞癌等非小細胞肺癌，其中小細胞肺癌約佔10%，鱗狀上皮細胞癌約10%至15%，肺腺癌則超過70%。晚期非小細胞肺癌的治療選擇包括標靶治療、化學治療、免疫治療及放射治療。
方科智也提醒，在非小細胞癌中，骨頭是最常見的轉移器官，因此癌友若是有骨折、骨痛、頭痛、背痛、胸痛及手腳麻木、走路不穩等症狀，要小心可能是癌症骨轉移。
高危險族群應定期篩檢 把握治療黃金期
方科智指出，肺癌高危險群，包括50至74歲重度吸煙者，以及有肺癌家族史的50至74歲男性及45至74歲女性，建議定期接受低劑量斷層掃描，有助於早期發現，及早治療。
化療口腔潰瘍 中醫「增液湯漱口水」緩解
嘉義大林慈濟醫院中醫部醫師鍾郁蓉指出，中醫在肺癌治療中，能與西醫互相搭配，「西醫為主、中醫為輔」，彼此相輔相成，針對治療副作用的調理，改善病人的生活質素。患者手術後若感到疲倦無力、胃口欠佳，可以使用白朮、黨參、黃耆、紅棗等中藥來健脾補氣。化療後會有嘔吐、腹瀉、皮疹、口腔潰瘍、疲倦等副作用，除了中藥使用外也能藉由穴位按摩及艾灸等方法緩解身體不適。其中常見的口腔潰瘍，也可使用由玄參、生地、麥門冬所組成的增液湯漱口水作口腔含潄。
針對放療的副作用，鍾郁蓉醫生表示，放療治療的局部火熱毒會造成傷陰，可使用滋陰清熱涼血法來加以改善。體內陽氣與陰液呈現動態平衡狀態，若任何一項過度虛損，會造成陰陽不平衡的狀態。了解自己屬於那類型體質，在生活中選擇適合自己的食物，補對體質，才能更養生。
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