肺癌術後氣喘、胸悶 56歲婦靠「太極拳」大幅改善！

馬培德補充，以中醫來說，傳統的太極拳運動不但具有運動好處，還可以促使四肢、軀體經絡暢通。

位56歲蘇小姐，去年初健檢時胸部X光和電腦斷層發現右肺下葉結節(最大為2cm)，懷疑是原發性肺癌。後施行影像輔助胸腔鏡手術右下肺葉楔形切除術，病理報告顯示為肺腺癌，屬第IA2期肺癌。術後蘇小姐覺得體虛，呼吸喘促症狀，偶發咳嗽且感覺有痰、只要多說一點話，或者是吹到冷氣就會咳，透過中醫師開設之太極拳運動課程，經過3個月訓練後，咳嗽和呼吸喘促症狀獲得改善，體能與免疫力也獲得提升。

中醫輔助減輕副作用 氣功、太極拳、吐吶方式助恢復

中醫大附醫中醫部馬培德醫師表示，肺癌病人在術後肺功能會有不同程度的減少，適度的運動對體力及肺功能的恢復都有益處。肺癌目前最好治療方式是以西醫治療抗邪為主，中醫扶助正氣並減少副作用為輔，修復西醫治療過程中所造成的身體損傷，具有相輔相成的治療效果。

患者可藉由中醫的輔助治療如氣功、太極拳、吐吶方式(腹式呼吸)等運動，緩解其不適感，助提升健康狀況與生活品質。