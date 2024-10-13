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健康
2024-10-13 14:30:12

肺癌診療面面觀 科技醫療帶給癌友更多生命的可能

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肺癌

肺癌病變初期毫無症狀，一旦發現要把握3-4個月黃金治療期。

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肺癌連續為本港癌症死亡率第一名，每年約有4,000人死於肺癌，佔所有癌症死亡人數的逾四分之一。不論香港和世界，肺部惡性腫瘤比其它的惡性腫瘤更容易造成病人死亡，不可忽視。

肺癌病變初期毫無症狀 一旦發現要把握34個月黃金治療期

高雄長庚胸腔內科王金洲醫生表示，肺癌病變初期毫無症狀，腫瘤要大到可以被看出來可能要10年以上，因此早或晚幾周或幾個月可能不會影響整個疾病的預後，但是建議要把握診斷後34個月左右治療的黃金期。

高雄長庚胸腔外科呂宏益醫生則指出，加速康復的照護流程(Enhanced Recovery After SurgeryERAS)是肺癌手術的一個重要趨勢，以及制定個人化的手術治療策略，也是現代肺癌治療非常重要的新思維。

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次世代基因排序

次世代基因排序可精確找出腫瘤的突變基因，並協助醫生選擇最有效的藥物，大幅提升患者的治療效果和存活率。

肺癌治療進入精準醫療時代 NGS助找出突變、調整治療策略

林口長庚胸腔內科李適鴻醫生則表示，肺癌治療已進入精準醫療時代，透過次世代基因排序(Next Generation SequencingNGS)精確找出腫瘤的突變基因，並協助醫生選擇最有效的藥物，大幅提升患者的治療效果和存活率。NGS也能在治療不理想時，協助找出可能的抗藥機制，並調整治療策略。

NGS的普及仍面臨一些挑戰，包括高昂的檢測費用和複雜的數據分析，隨著科技的進步，這些問題正逐漸解決。

機械臂輔助手術

機械臂輔助手術過濾了手部顫動，並提供高解析度的手術視野，從而提高操作的精密度，減少併發症並加快康復。

微創、影像導航、機械臂 肺癌手術三大突破性關鍵

林口長庚胸腔外科陳維勳醫生表示，微創胸腔鏡手術、影像導航技術及機械臂輔助手術，是三大關鍵的突破性技術。微創手術特別適用於早期肺癌患者；影像導航技術降低手術風險，還避免損傷健康組織；機械臂輔助手術則過濾了手部顫動，並提供高解析度的手術視野，從而提高操作的精密度，減少併發症並加快康復。

低劑量電腦掃描

高危險族群應定期進行低劑量電腦掃描，有效發現早期肺癌病變。

肺癌風險因素不只吸煙 高危險群務必定期監察

嘉義長庚胸腔腫瘤科方昱宏醫生指出，女性和未吸煙者的肺腺癌發生率仍顯著上升，除了吸煙以外，還有其他已知的肺癌風險因素，包括：二手煙、空氣污染、廚房油煙、職業暴露(如石綿)、慢性肺部疾病以及家族史。這些高危險族群應定期進行低劑量電腦掃描(lowdose CTLDCT)篩檢，LDCT已被證實能夠有效發現早期肺癌病變，特別對於重度吸煙者(煙齡超過30包年且戒煙不滿15)能降低約20%的肺癌死亡率。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

 

 
 
 