肺癌｜八旬翁確診肺癌四期腦轉移 標靶治療突破限制 4年半仍控制良好

4年半前，78歲的吳伯伯因呼吸困難就醫，診斷肺癌第四期，剛開始在某醫院以第一代標靶藥物治療，2個月後雖然胸水減少、呼吸改善，在轉診時蕭吉晃醫師發覺單側腳步無力惡化，確認是癌細胞轉移至腦部，造成類似中風症狀。吳伯伯與醫師討論後，改以第三代標靶藥物治療，2個月後追蹤，腦部明顯腫瘤變小，到今年已83歲的吳伯伯，病情控制良好，生活也都能自理。
肺腺癌確診多晚期 惡化快、死亡率高
大多數肺腺癌的發病初期症狀不明顯，一旦出現症狀就醫診斷時，通常已是第三或第四期，因轉移速度快，死亡率偏高。亞東紀念醫院腫瘤科暨血液科蕭吉晃醫師指出，腫瘤會侵犯多處重要器官，尤其會轉移到腦部及骨頭，出現腦轉移後快速惡化，此時日常生活功能喪失、認知退化等症狀。且根據研究顯示，基因突變(EGFR陽性)的肺癌出現腦轉移的比例又高出許多，5年內可高達四成左右。
標靶藥物突破腦屏障 延緩腦轉移復發及惡化
台灣晚期肺癌患者EGFR基因突變比例高達六成，早已進入標靶藥物精準醫療時代，醫師會根據基因突變安排治療計劃。蕭吉晃醫師說明，因為腦外層有腦血管屏障保護，一般藥物不容易通過，難以產生療效，當癌細胞轉移到腦部，整體存活期縮短，所幸標靶藥物帶來治療的新契機。近年科學家研究突破關鍵腦血管屏障，研發出能通過屏障的小分子藥物，能進入腦中，治療入侵的癌細胞。蕭吉晃醫師表示，新一代標靶藥物除了治療原發腫瘤，還能延後腦轉移復發，阻止病情惡化的成功率也更高，更在治療後約兩至四周內就可以看到初步療效，明顯延長無惡化存活期，有機會阻止新的腦轉移出現。由於對病情控制的時間較長，明顯延長存活及改善病人及家人生活品質。
持續覆診追蹤 由醫療團隊監測藥物療效與副作用
肺癌合併腦轉移一直是努力研究及希望突破的重要課題，以往存活期的中位數不到1年。如前述的吳伯伯，服用第三代標靶藥物經過4年半的治療仍成效良好。蕭吉晃醫師特別提到，嚴謹的持續追蹤非常重要，因為多數腦轉移初期，若非位置剛好引發神經學症狀，很難察覺。建議年長患者覆診必須要家人陪伴，每三個月或至少半年進行一次腦部磁力共振造影檢查，以盡可能早點發現腦部轉移。目前肺癌治療雖然很多瓶頸有待突破，但新的治療藥物及觀念已經確實幫助了不少病人及家人。每位肺癌病人的狀況不同，當然也並非所有患者都適合相同標靶藥物，且用藥仍須注意皮膚、腸胃等副作用，臨床上醫師會根據病人當時的狀況安排治療計劃並定期監測療效及副作用，以保障用藥安全。萬一真的不幸罹患肺癌，請不要放棄，應積極與主治醫師討論出療效最佳、並改善生活品質的關鍵藥物。
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