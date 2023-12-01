熱門搜尋:
周庭 GTA6 李家超 區議會選舉2023 恒生指數 金價 叱咤2023 五月天 恒大 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-12-01 13:30:05

肺癌｜兼顧療效與生活質素 晚期肺腺癌治療解說

分享：
兼顧療效與生活質素 晚期肺腺癌治療解說

兼顧療效與生活質素 晚期肺腺癌治療解說

劉育志醫生：大家好，我是劉育志醫生，歡迎張境夫醫生來到照護線上。

張境夫醫生：大家好，我是張境夫醫生。

 

劉育志醫生：晚期肺癌治療，患者需要跟醫生討論哪些問題？

張境夫醫生：因為不同組織型態的肺癌，其實治療差別非常大，所以第一個，雖然都是肺癌，需要跟醫生確認是哪一種肺癌，接下來因為是晚期的肺癌，所以治療還是會以全身性的治療為主，治療的種類包括化學治療、標靶，或者是免疫治療，我們就需要跟醫生好好討論，我這個類型的肺癌，應該要選擇哪一種治療方法？或者甚至是哪兩種以上，治療選項的結合。

Ad Block

標靶、免疫 需先檢測

劉育志醫生：請問晚期肺癌是否都能以標靶或免疫藥物治療？

張境夫醫生：標靶的靶意思就是要有這個靶，這個治療才會有效果，所以常常我們講的標靶治療，要有合適的、相對應的突變才比較適合，免疫治療的部份，我們會看一個叫做PD-L1的表達，依據這個表達的高或低，來選擇單用，或者是合併使用。

 

化療亦有多種治療

劉育志醫生：請問不能以標靶或免疫藥物治療的病人，該如何治療？

張境夫醫生：大多數的情況之下，我們的治療會選擇化學治療，化學治療也有非常多種，有打針的，也有吃藥的，並不單單說，化學治療就是一種治療。

 

劉育志醫生：請問肺癌的化療選擇有哪些？

張境夫醫生：肺癌的化療選擇包括打針，包括口服藥物，所以必須要綜合考量病人整體的狀況，他對於這些副作用的耐受度，還有對於這個治療，可能會影響他覆診的頻率，他的接受度來做一個整體考量。

化療副作用

化療常見的副作用，有脫髮、噁心、嘔吐、口腔潰瘍、腹瀉，還有疲倦等。

常見副作用

劉育志醫生：請問化療常見的副作用及處理方法？

張境夫醫生：化療常見的副作用，大抵就是噁心、嘔吐、口腔潰瘍、腹瀉，還有疲倦，但是上述的這一些副作用，大多數情況之下，九成以上的病人，以目前藥物的控制，都可以控制的非常好，不會影響到他本來的正常生活，還有一些副作用病人不會有感覺，例如血球低下，這部分呢，有賴醫生時時的監控。

 

劉育志醫生：請問口服化療適合用在哪些時機？

張境夫醫生：口服化療要先打破一個迷思，其實常常會有病人覺得口服化療比打針的化療，效果要來的差，其實這是一個錯誤的觀念。口服的化療有其好處，例如第一個是它的方便性，病人不用留在醫院打針，只要在醫院看完門診之後，把藥物帶回家就可以了；在使用的頻率上，口服藥，有些人不想要每天吃藥，口服化療其實也有每周一次的劑量，當然其實最重要的，還是要跟你的主診醫生保持密切聯繫，要知道現在使用的這個藥物，有可能會有怎樣的副作用，如果在發生了甚麼的情況之下，應該要及時回到醫院來覆診。

藥物

化療現有注射和口服選擇。

口服化療使用方便

張境夫醫生：印象有一位八十幾歲的婆婆，她其實就是晚期肺癌，沒有驗到特別的基因突變，所以她的標準治療，其實就是化學治療，可是偏偏這位婆婆的共病很多，她本身心臟衰竭，也有哮喘的問題，所以對於前面幾線，不管是單用，還是複方使用的化療，她都沒有辦法很好的配合，甚至中間還因為在治療中，一度發生心肌梗塞，然後去加護病房住了一個禮拜。後續就跟家屬討論，不如就試試看口服的化學治療，一方面是考量到婆婆覆診比較方便，另外一方面是，如果婆婆的副作用真的跑出來了，口服的藥物，我們隨時想要停藥就可以停藥，結果想不到，口服化療看起來對婆婆的效果，其實也還不錯，開始治療之後沒有甚麼毒性，婆婆的疾病也維持穩定，至少3個月到6個月，這個是我印象中，我覺得還蠻深刻的一個個案。

 

生活質素不一定差

張境夫醫生：雖然是晚期肺癌，但是其實大家要有一個觀念是，晚期肺癌其實不等於末期肺癌，如果積極配合治療，其實病人還是會有不錯的生活質素跟生存期，雖然有些病人不適合做標靶跟免疫治療，但是其實在標靶跟免疫治療之外，我們還有很多治療的選項，化學治療的治療選項，其實並不代表，一定會有比較差的生活質素，或是比較嚴重的副作用，所以在跟你的醫生好好討論之前，其實不要輕易的先下結論。

 

劉育志醫生：感謝張醫生來到照護線上，我們下次再見，拜拜。

張境夫醫生：拜拜。

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：兼顧療效與生活品質，晚期肺腺癌治療解析

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受