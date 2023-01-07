肺癌｜小細胞肺癌惡性度最高 加入免疫治療提高存活期

肺癌分為非小細胞肺癌與小細胞肺癌兩大類型，其中非小細胞肺癌在整體癌症患者中佔了八成，雖然小細胞肺癌比例較低，但可不能輕忽它所帶來的威脅，不僅容易轉移也惡化快，是所有肺癌中惡性度最高的種類；義大醫院胸腔內科主任陳鍾岳指出，小細胞肺癌從出現症狀到惡化的時間短，臨床上許多病患發現症狀後就醫，都已進入晚期。

小細胞肺癌進入擴散期 醫：化療僅能控制癌細胞擴展

小細胞肺癌具有獨特性，除了肺癌本身常見的呼吸道症狀，還會出現全身無力等症狀，且比一般肺癌更為明顯；陳鍾岳主任解釋，以臨床治療而言，小細胞肺癌分為局限期以及擴散期，前者因癌細胞還未遠端擴散，通常透過化療配合放射治療就能獲得較好的控制，但擴散期因已轉移到其他遠端器官，包括若轉移到腦部就可能出現肢體無力、頭痛，因此治療上以化療為主，目的是為控制癌細胞持續擴散，想將癌細胞完全清除的困難度很高。